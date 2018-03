Während sich die IT-Welt im Style-Fieber befindet, zählen Plug-&-Play-Freisprecher nicht immer zu den allerschicksten Geräten. Die Supertooth One (59 Euro) aus schwarzem Hochglanzkunstoff hingegen präsentiert sich sportlich und elegant zugleich. Getestet wurde das Car-Kit mit dem Sony Ericsson W890i.

Supertooth One Datenblatt

© Archiv Supertooth One

Jetzt kaufen EUR 25,57 Pro Spracherkennung

Spracherkennung Multi-Point-Funktion Contra Musikwiedergabe mit schlechter Qualität

Musikwiedergabe mit schlechter Qualität ständige Störgeräusche +Echo Fazit Connect-Urteil: 346 von 500 Punkten, befriedigend 69,2%

Anzeige

Dank mitgeliefertem Bügel-Clip lässt sich dieses Car-Kit bequem an der Sonnenblende befestigen und sitzt dadurch in optimaler Nähe zum Fahrer. Leider muss man bei Sonnenblenden- Lösungen zum Laden ein vagabundierendes Kabel in Kauf nehmen.

Man sollte den Akku also besser immer gut geladen haben. Dennoch klappte die Bedienung auf den Testfahrten recht gut, nur der Druckpunkt der Tasten ist etwas schwergängig.

Spracherkennung erhöht Sicherheit am Steuer

Dafür wartet die Supertooth mit einem willkommenen Feature auf: Alternativ zur Annehmen-Taste kann bei aktivierter Spracherkennung mit den Schlüsselwörtern "OK", "Annehmen" oder "Antworten" das Gespräch entgegengenommen werden. Das macht die Bedienung am Gerät überflüssig und erhöht die Sicherheit hinterm Steuer. Und die Spracherkennung funktionierte auf unseren Testfahrten einwandfrei.

Ebenfalls erfreulich ist die Multi-Point-Funktion der One: Das Car-Kit lässt sich gleichzeitig mit zwei Handys koppeln und nimmt Anrufe von beiden Mobilteilen entgegen. Mit an Bord ist zudem das Multimedia-Profil A2DP, mit dem sich die Handy- Playlist auf den Lautsprecher der Freisprechanlage übertragen lässt. Allerdings macht Musikwiedergabe aufgrund der bescheidenen Qualität keinen rechten Spaß.

Rüge für die Klangqualität

Eine Rüge musste die Supertooth auch beim Hörtest einstecken. Während die Sprachverständlichkeit im Auto noch in Ordnung ist, macht das Telefonieren im Festnetz aufgrund ständiger Störgeräusche und Echos deutlich weniger Laune.

Auf den Testfahrten fragte der Gesprächspartner aus dem Festnetz sogar ein ums andere Mal: "Bist du eigentlich noch da?" Interessant war zu beobachten, dass sich die Verständlichkeit verbesserte, je höher die Hintergrundgeräusche im Auto waren.

Die Elektronik der One regelt dann nicht so ziellos und hektisch und hält einen konstanten Pegel. Das führt zu der seltsamen Feststellung, dass die Supertooth bei leicht geöffnetem Fahrerfenster im Festnetz angenehmer klingt. Alles in allem ist dieser Freisprecher ein anständiges Gerät mit mittelmäßiger Klangqualität.

Wer ein günstiges Car-Kit mit Komfort-Features sucht und kleine Abstriche im Klang akzeptiert, der wird hier fündig.

Supertooth One

Hersteller Supertooth Preis 59.00 € Wertung 346.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Seecode Vossor Business im Test 77,8% Ausgefallen, aber gelungen: Der 149 Euro teure Freisprechspiegel kann sich sehen und hören lassen.

Testbericht Seecode Wheel im Test 76,0% Eine ausgefallene Lösung: Die 149 Euro teure Seecode wird einfach ins Lenkrad geklemmt. Testbericht Parrot Minikit Plus im Test 80,8% Das Parrot Minikit Plus bietet überzeugende Sprachsteuerung zum günstigen Preis. Das zeigt unser Test.

Testbericht Supertooth HD-L im Test 72,4% Die 75 Euro teure Supertooth HD-L gibt sich dank sprachgeführtem Menü redefreudig. Wir haben das Bluetooth-Car-Kit… Testbericht Bury CC 9068 App im Test 86,4% Die Bury CC 9068 App ist die erste Freisprechanlage, die über eine eigene App das Smartphone-Display zur Steuerung…