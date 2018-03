© Archiv Canton Movie GLE 402

Hauptbestandteil ist die kleinste und günstigste Kompaktbox der GLE-Serie mit 16er-Alukonus-Bass und rückseitigem Reflexrohr.

Anzeige

© Julian Bauer Die sanfte Mulde um den Hochtöner verbessert das Abstrahlverhalten.

Das moderate Volumen der 402 (ganze 13 Liter brutto) sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Box eine für Satellitenysteme ideale Größe hat, zumal bei Multichannel vier Exemplare im Einsatz sind. Das bringt gegenüber Stereo (zwei Boxen und halbe Verstärkerleistung) allein schon 3 Dezibel mehr Schalldruck.

Hinzu kommt der Center namens GLE 405 CM mit zwei Basschassis, was der hohen Energiedichte des Mittenkanals Rechnung trägt. Eine weitere, deutliche Steigerung kann der Anwender erzielen, indem er im Speakermanagement seines Receivers für alle fünf Kanäle den Small-Modus wählt, der hubintensive Bassanteile unterhalb einer meist einstellbaren Frequenz dem Woofer zuweist und so die Boxen entlastet.

Der Tiefenspezialist dieses Sets heißt AS 85 SC und ist mit einem relativ unscheinbaren 22-Zentimeter-Tieftöner mit Alu-Membran und Wave-Sicke (doppelt gerillt) bestückt.

© Julian Bauer Lochgitter aus Metall dienen als Abdeckung.

Doch der extrem langhubige Treiber hat es faustdick hinter der Schwingspule: Ihn befeuert eine konservativ ausgelegte, breitbandige und laststabile Analog-Endstufe mit gewaltigem Ringkerntrafo, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit darstellt. Eine ausgeklügelte Entzerrung generiert einen hohen Anteil des Schalldrucks über die in Relation zum Membranformat sehr großflächige Bassreflexöffnung. Limiter gewährleisten, dass der Hörer die physikalisch möglichen Pegel über längere Zeit gefahrlos nutzen kann, ohne sich unschöne Verzerrungen einzuhandeln oder gar Defekte, wie sie bei Passivboxen leicht vorkommen können.

Das kompakte Canton-Set entfaltete eine sehr klangneutrale Spielweise mit einem präzisen, eher trockenen Grundtonbereich und ordentlichem, wenn auch nicht überragendem Druck im Bass. Obenhinaus frisch und leuchtend, kam das Movie 402 mit allen Spielarten von Stereo bis Filmton gut zurecht. Die konzeptionell ähnliche Elac-Kombi tönte einen Hauch lebhafter, Räumlichkeit und Homogenität aber lagen gleichauf.

Das Teufel-Set konnte sich bei Film machtvoller und eindringlicher in Szene setzen, die deutlich größeren Heco-Bausteine wirkten tonal geschmeidiger und etwas kraftvoller. Nichtsdestotrotz verdient das Canton-Set einen Preistipp und eine Empfehlung für Räume bis etwa 35 Quadratmeter.

Stärken:

+Ausgesprochen günstiger Preis, kompakte Maße

+ Wertige Oberflächen, in fünf Farben lieferbar

+ Neutraler und präziser Klang, beachtliche Dynamik

Schwächen:

- Subwoofer könnte mehr Tiefgang zeigen

- Center fügt sich nicht ganz harmonisch ein

Canton Movie GLE 402

Hersteller Canton Preis 1470.00 € Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Canton Movie CD 202 Edel gebürstetes Aluminium, flache Formen und Wandhalter: die perfekte Begleitung für den Flachbildfernseher.

Testbericht Canton Karat 770 Set Das Surround-Set von Canton überzeugt auch in Stereo. Testbericht Surroundlautsprecher-Set Canton Chrono 509 DC, 505 Center/2x… Das Surroundlautsprecher-Set Chrono/2x AS 525 von Canton für 3130 Euro, glänzt mit sagenhafter Lebendigkeit und Neutralität.

Testbericht Heimkino-Komplettanlage Canton DM2 Die Canton DM2 (1200 Euro) ist ein 2.1 System mit integrierten Surround-Dekodern und soll eine Mehrkanalanlage überflüssig machen. Testbericht Woofer Canton SUB 850 R Der Canton SUB 850 R ist ein großvolumiger Edelwoofer und klingt äußerst machtvoll, sauber und dynamisch. Ein idealer Bass-Begleiter für die neue…