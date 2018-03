© Archiv Elac bs 123, CC 121, sub 111.2 esp

Die Schallwand erstrahlt in feinem Hochglanzlack, der Korpus ist in hochwertige Dekorfolie gehüllt. Große Bi-Wiring-Terminals mit massiven Brücken und mit dem Gehäuse verschraubte Bassreflexrohre (üblicherweise gesteckt) künden vom hohen Anspruch der Serie; drei Farbvarianten sind lieferbar. Das Boxenvolumen fällt ähnlich aus wie beim Canton-Set: Auch die Elac-Komponenten sind groß genug für den Stereo-Einsatz.

Als Hochtöner dient Elacs hauseigene, langjährig gereifte und hoch belastbare Metallkalotte, die mit einem fest montierten Schutzgitter ausgestattet ist, dessen akustische Eigenschaften in die Abstimmung einbezogen wurden.

Die Tiefmitteltöner (14 Zentimeter groß) verfügen über Sandwichmembranen aus Aluminium und Zellstoff, entsprechend steif und klangneutral ist der Verbund. Mit 20 Zentimeter Durchmesser wesentlich größer und zudem langhubiger geriet der Treiber des Subwoofers, dem wie beim Canton-Kollegen ein großes Bassreflexrohr den Rücken stärkt. Bis auf den Subwoofer sind alle Komponenten magnetisch geschirmt; benachbarte Bildröhren oder anderweitig empfindliche Geräte stellen damit kein Problem dar. Die untere Frequenzgrenze ist beim Elac-Woofer lautstärkeabhängig: Bei höheren Pegeln erfolgen Zuwächse nur noch im oberen Bassbereich, was größenbezogen exorbitante Lautstärken erlaubt.

© Julian Bauer Terminal und Reflexrohr sind vom Allerfeinsten.

Beim Center ist laut Datenblatt oberhalb 550 Hertz bis hinauf zum Hochtöner nur ein Konuschassis in Betrieb, um eine unerwünschte Bündelung in der Horizontalen zu vermeiden. Dennoch gibt es einen deutlichen Einbruch in der seitlichen Schalldruckkurve - siehe Messwerte-Tabellen.

Wie bei vielen Centern mit "liegender" Doppelbestückung war die Bühnenabbildung der Elac-Kombi etwas sitzplatzabhängig, ansonsten gefiel das Set mit vitalem Antritt und enormer Feinzeichnung.

Die tonale Balance tendierte wie bei Canton und Nubert in Richtung Hell, die gediegene Samtigkeit der Heco-Kombi oder die brachiale Wucht des Teufel-Sets erreichte der Elac-Sechser nicht. Aber ein sehr ordentliches Set, das mit allen Tonformaten zurechtkommt; zudem optisch sehr edel.

Stärken:

+ Kompakte Abmessungen und fairer Preis

+ Edle Oberflächen in drei Farbkombinationen

+ Vitaler Klangcharakter mit schöner Feindynamik

Schwächen:

- Subwoofer für große etwas schwach

- Center mit deutlicher Richtwirkung in der Horizontalen

Elac BS 123/CC 121/Sub 111.2 ESP

Hersteller Elac Preis 1750.00 € Testverfahren 1.0

