Swissvoice Avena 758

"Time to Market", so heißt im Marketingjargon die Zeit, die ein Produkt von der Ankündigung bis zur Markteinführung benötigt. Und die war beim Avena 758 etwas zu lang: Auf der CeBIT 2008 als erstes Voll-Eco-Mode-Gerät angekündigt, ist das 758 erst jetzt zu kaufen - da ging wertvolle Zeit verloren, die andere Konkurrenten nutzten, sodass Swissvoice jetzt nur noch als Nachzügler auftritt.

Sei's drum: Ab sofort steht das Avena 758 für 90 Euro im Geschäft und bietet immerhin den besagten Voll-Eco-Mode, also die komplette Deaktivierung des Funkteils der Basis im Standby-Betrieb.

Beim Thema Öko geht Swissvoice aber noch weiter: Die Eidgenossen konnten den Stromverbrauch der Basis auf 1,3 Watt im Mixbetrieb drücken - das ist ebenfalls Rekord in diesem Testfeld.

Gefälliges Gehäuse, ordentliche Tasten

Die Schale des Avena 758 ist gefällig designt und folgt der Ergonomie. So gibt's keine scharfen Kanten und das Mobilteil liegt gut in der Hand; der Gürtelclip ist etwas ins Gehäuse versenkt, was Platz spart. Die Zifferntasten sind ausreichend groß und vor allem sind die Zahlen hell beleuchtet und lassen sich dank ordentlichem Druckpunkt sicher bedienen.

Das Farbdisplay hingegen ist etwas klein geraten. Die Folge: Eingetippte Ziffern und Telefonbucheinträge erscheinen arg mickrig - schade, denn Platz für eine größere Anzeige wäre da. Deutlich besser ist das Telefonbuch: Das merkt sich 200 Einträge und lässt sich auf Wunsch auf andere eingebuchte Mobilteile des gleichen Typs kopieren.

Auch lassen sich einzelnen Telefonbucheinträgen unterschiedliche Klingeltöne zuweisen, die gleich signalisieren, wer da durchklingelt. Besonders gut gelungen ist der Wecker, der sich dank Werktagsfunktion am Wochenende zum Stillverschweigen verdonnern lässt. Junge Familien freuen sich über die Babyphone-Funktion.

Exzellenter Klang, schwache Ausdauer

Licht und Schatten brachten die Messungen im verlagseigenen Testlabor ans Licht: So findet sich in der kompletten connect-Bestenliste aktuell kein DECT-Telefon, das mit besserer Akustik dienen könnte. Die Standby-Zeit von nicht mal 60 Stunden zwingt das Avena dagegen häufiger in die Ladeschale als viele Modelle der Konkurrenz, was dem Voll-Eco-Modus geschuldet ist.

Wer ein strahlungsarmes Telefon mit Topklang sucht, der ist beim Avena 758 an der richtigen Adresse.

