System Fidelity CD-250

Während der Verstärker mit soliden Lautsprecherklemmen aufwartet und sich bis auf die extrem lang übersetzte Lautstärkeregelung keinerlei Schwächen leistet, kündet der Player im Detail von einem gewissen Sparzwang. Er verfügt nicht einmal über einen optischen, geschweige denn einen koaxialen Digitalausgang. Und die Geräusche, die der Schubladenmechanismus von sich gibt, sind nichts für verwöhnte Ohren.

© H.Härle Sauber getrennt logieren die einzelnen Abteilungen im Gehäuse. Der Netzstrom fließt durch eine passive HF-Filterung (rechts unten).

Hörtest

Zum Auftakt des Hörtests bekam der CD-Player ein Solo. Der schlichte Schwarze legte mit sichtlicher Spielfreude los. Klavierläufe perlten brillant, Taktgefühl stach als wichtigstes Merkmal hervor. Der CD-250 zeigte eine "musikalische" Abstimmung - ein Begriff, der angebracht ist, wenn der Gesamtklang die Tester mehr überzeugt, als die einzelnen Eigenschaften vermuten lassen. Im Fall des System Fidelity war die durchaus gefällige Performance nämlich nicht ganz fehlerfrei. Im Bass gab sich der Player kurz und bündig, und mit der Sauberkeit nahm er es nicht so genau. Hier wusste sogar der Denon DCD-500 AE (210 Euro, 80 Punkte, Test 11/06) eher zu überzeugen, obwohl seine Klavieranschläge gegenüber dem ungestümen CD-250 etwas gedeckelt erschienen.

Doch höher ging es trotz des Teilsieges nicht: Am Hüter der 85-Punkte-Marke, dem in Ausgabe 1/06 getesteten Cambridge 340 C (300 Euro), biss sich der charmante Aufsteiger die Zähne aus, was seinen Platz in der Bestenliste neben dem Denon zementierte.

