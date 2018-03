System Fidelity CD-270 Datenblatt

Der Chef ist ein Däne, der oberste Ingenieur ein Slowene. Man will den Markt aus der Mitte aufmischen - gehobenes High-End, schön verpackt, zum humanen Preis. Wer den Amp SA-270 und den Player CD-270 betrachtet, schätzt das Konzept sofort: identische Bauhöhe, eine feine nordeuropäische Designsprache und eine in dieser Preisklasse überraschend edle Frontplatte aus gebürstetem Metall.So bauen Menschen mit Geschmack und Vision.

Wie gelingt dies zu einem Preis von je 400 Euro? Wie immer ist das Geheimnis in China zu suchen. Dort wird gefertigt, in Mitteleuropa gedacht und geplant. Erik Kalinski ist das Mastermind von System Fidelity. Der Player CD-270 gibt sich vergleichbar unaufgeregt in der Basiskonstruktion: Ein in vielen Augen simpler Philips-Konverter (SAA7824) übernimmt die Digital-/Analog-Wandlung. Kein Fetisch, aber eine bewusste Entscheidung von Kalinski: "Kaum ein anderer Wandler kann es mit dem Tempo und der Präzision des Philips-Modells aufnehmen."

Hörtest

Harman/Kardon und System Fidelity bedienen hier eine überraschend unterschiedliche Hörkultur. Das Dänen-Duo wirkte in unserem Test gezügelter, samtiger, sittsamer als das doch sehr dynamikfreudige, pulsierende Harman-Doppel. System Fidelity liebte die Tiefeninformationen eines Streicherteppichs - die Staffelung der Obertöne, den kollektiven Holzkorpus.

Hersteller System Fidelity Preis 400.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

