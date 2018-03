T+A Power Plant

Viel Leistung

Der Name Power Plant ist natürlich nicht zufällig gewählt: Die Schaltendstufen, versorgt von einem überdimensionalen Ringkerntrafo, bringen fast 500 Watt Leistung. Da wackeln in einigen Wohnzimmern schon die Wände. An Eingängen mangelt es dem Power Plant auch nicht, und Analog-Liebhaber können sich dank optional aufrüstbarem Phono-Modul weiterhin an ihren Vinylschätzen erfreuen.

Der Vollverstärker gab sich dank seiner enormen Leistungswerte überaus spielfreudig, geradezu unbändig. Wo Spitzenklasse-Amps wie der Creek Evo IA im extrem dynamischen Bruckner-Finale der "pure music 4" schnell in die Knie gingen, strotzte der T+A noch vor Kraft und Beweglichkeit. Auch tiefe Basspegel meisterte der Power Plant. Stets verlieh er der Musik klare Konturen, fein gezeichnete Strukturen und verblüffte mit seiner Pegelfestigkeit. Dieser Verstärker schönt nichts und bietet auch keinen Schmuse-Klang; er zeigt die Musik mit all ihren Ecken und Kanten.