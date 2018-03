Ein großes Telefonbuch mit 250 Einträgen, 30 Minuten Platz auf dem Anrufbeantworter und ein SIM-Kartenleser - was will man mehr? Ein besseres Display und Tasten mit exaktem Druckpunkt vielleicht.

T-Com Sinus A 50 Datenblatt

© Hersteller T-Com Sinus A 50

Pro umfangreiche Ausstattung

umfangreiche Ausstattung mehr als sechs Tage Standbyzeit Contra kleine Schrift Fazit Connect-Urteil: 359 von 500 Punkten, befriedigend 46,8%

Anzeige

Zwar macht das Sinus A50 auf den ersten Blick einen ordentlichen Eindruck, doch die Tücken lauern im Detail. Positiv fällt zunächst das Display auf, das die Tester nach dem Einschalten des Mobilteils mit gleißend hellen 128 x 128 Pixeln und 4095 Farben begrüßte. Es ist im Vergleich mit modernen Handys kein echter Hingucker, für den Telefonalltag aber völlig ausreichend. Auch die erste Menüebene ist ansprechend gestaltet, denn hier regieren kleine Bildchen statt trögem Text. Der kommt dann eine Ebene tiefer, und zwar mit ziemlich kleiner Schrift.

Etwas unpräzise Tastatur

Die eigentliche Krux an der Bedienung ist aber die Tastatur: Die Navigationstaste beherrscht nur vier Wege, die Bestätigung erfolgt über den rechten Softkey unter dem Display. Der ist jedoch unglücklich platziert, so dass der Nutzer oft die >>R<<-Taste oder den Display-Rand erwischt. Auch sitzt der Navikey nicht fest und hat keinen klaren Druckpunkt - für den Preis darf der Kunde mehr Qualität erwarten. Das schlägt sich natürlich in der Tastatur- und Verarbeitungswertung nieder. Ebenfalls Punktabzug gibt's für die Trägheit: Einem Nutzer mit flinken Fingern kommt das A50 mit der Darstellung des Displayinhalts kaum hinterher, was nervt.

Umfangreiche Ausstattung

Das A50 hat aber auch Sonnenseiten. So kann sich die Ausstattung des Telefonteils sehen lassen: Das Telefonbuch wird mit 250 möglichen Einträgen auch einem größeren Bekanntenkreis Herr, wichtigen Nummern kann man zudem einen eigenen Klingelton zuordnen. Auch einem SIM-Kartenleser zur bequemen Rufnummernübernahme vom Handy sowie SMS im Festnetz samt Texteingabehilfe hat T-Com spendiert. Lob gibt's zudem für den Anrufbeantworter, der sich wahlweise per Mobilteil oder über separate Tasten an der Basis bedienen lässt. Letztere informiert obendrein mit einer Strichmatrixanzeige über die Anzahl der Nachrichten auf dem Rufsammler, der sich bis zu 30 Minten Nachrichten merkt.

Relativ leises Mobilteil

Den Laborparcours meisterte das A50 mit gemischten Ergebnissen: Gute Noten gibt's für mehr als sechs Tage Standby- und knapp zwölf Stunden Dauergesprächszeit. Befriedigend verliefen die Akustikmessungen: Verhältnismäßig niedrige Werte bei der Empfindlichkeit machen sich in Form einer niedrigen Wiedergabelautstärke am Mobilteil bemerkbar.

T-Com Sinus A 50

Hersteller T-Com Preis 85.00 € Wertung 336.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht T-Com Sinus A301 53,2% Mit dem A301 bekommt man eine ganze Menge DECT-Komfort und Top-Laborwerte in Form von sehr guten Ausdauerzeiten sowie…

Testbericht T-Com Sinus 900 Remote MMS-Set im Test MMS gibt's nicht nur auf dem Handy? Das DECT-Telefon der T-Com holt Multimedia-Nachrichten nach Hause; und schickt Fotos auf Knopfdruck um die Welt. Testbericht T-Com Sinus A600 53,0% DECT-Modell für junge Eltern: Die praktische Babyphon-Funktion ruft bei Radau im Kinderzimmer eine externe Rufnummer…

Testbericht Telekom Speedport W 724V im Test Mit ihrem neuesten DSL-Router Speedport W 724V zeigt die Telekom, wo im Festnetz die Reise hingeht: Vor allem die hauseigenen Dienste und Angebote… Testbericht Telekom Speedphone 701 im Test Passend zum WLAN-Router Speedport W 724V bietet die Telekom mit dem Speedphone 701 ein Android-gestütztes DECT-Telefon. Wir haben den Heim-Androiden…