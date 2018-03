T-Com Sinus A301 Datenblatt

© Archiv T-Com Sinus A301

Der Rosa Riese hat das A301 bei Siemens eingekauft - was sich prompt mit dem Testsieg in der Mittelklasse bezahlt macht. Und das nicht nur dank der Eco-Features in Form eines sparsamen Schaltnetzteils, das sich im Mixbetrieb mit nur 1,5 Watt begnügt, und der manuell schaltbaren Reduktion der Sendeleistung. Für 60 Euro bekommt der Kunde beim Sinus A301 auch viel Telefonkomfort: Das Gerät bietet natürlich die Basics wie die Rufnummernübermittlung und eine Anruferliste für 30 Einträge, merkt sich 150 Nummern im Telefonbuch und ist dank gleichmäßig beleuchtetem Display und Ziffernblock selbst bei diffusen Lichtverhältnissen sicher zu bedienen. Komfort versprüht das A301 durch ein Farbdisplay und hilfreiche Bildchen in der ersten Menüoberfläche. Frischgebackenen Eltern kann das A301 den Kauf eines Babyfons ersparen, denn das Mobilteil kann so eingestellt werden, dass es ab einer bestimmten Geräuschschwelle im Kinderzimmer eine vorher festgelegte Nummer anruft. Über die T-Taste können T-Com-Kunden Komfort-Features des Telefonnetzes wie die Anrufweiterschaltung ohne lästige Zahlencodes bequem im Menü steuern.

Gute Vorstellung im Labor

Den Anrufbeantworter hingegen will man manchmal gerade nicht übers Menü, sondern über schnell erreichbare Tasten an der Basis steuern. Und genau da liegt eine der wenigen Schwächen des Geräts: Die Basis bietet weder Drücker für den Rufsammler noch einen Lautsprecher, sodass bei eingehende Anrufen nur das Mobilteil klingelt. Wer damit leben kann, bekommt mit dem A301 eine ganze Menge DECT-Komfort fürs Geld und obendrein noch Top-Laborwerte in Form von sehr guten Ausdauerzeiten im Betriebs- und Standby-Modus sowie guten Übertragungsleistungen in Sende- wie auch in Empfangsrichtung.

T-Com Sinus A 301

Hersteller T-Com Preis 60.00 € Wertung 372.0 Punkte Testverfahren 1.0

