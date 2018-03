Testbericht

T-Home Sinus A 502

von Redaktion connect , Bernd Theiss

Mit dem neuen Partnermodell tritt Hersteller vtech nun neben dem T-Home-Logo auf. Bei der Produktentwicklung scheint T-Home allerdings enormen Einfluss gehabt zu haben - so kommt das in Fernost gefertigte Sinus A 502 mit den eigentlich europäischen Öko-Tugenden wie Voll-Eco-Mode und manueller Drosselung der Sendeleistung (siehe Kaufberatung Seite 74) daher. Auch der Stromverbrauch des Gesamtsystems geht mit 1,3 Watt im connect-Mix in Ordnung.