T-Mobile MDA Compact II Datenblatt Wertung

© Archiv T-Mobile MDA Compact II

Jetzt kaufen EUR 299,89 Pro viel Ausdauer

viel Ausdauer viel Ausdauer

viel Ausdauer gute Office-Fähigkeiten

gute Office-Fähigkeiten Multimedia-Ausstattung Contra kein WLAN

kein WLAN Schreiben längerer Texte anstrengend 0,0%

Anzeige

Der MDA Compact II verlässt sich fast gänzlich auf seinen Touchscreen - anders als bei den zahlenmäßig überlegenen, mehr oder eher minder gelungenen Zwitter-Modellen wird hier also noch die reine Lehre vertreten.Wer Informationen häufig im Gehen und Stehen benötigt, kommt mit der notizbuchartigen Bedienung des MDA Compact schneller klar.

T-Mobile mit neuem Betriebssystem

© Archiv Quasi-Standard: Durch einen Speicher-Slot für SD-Cards ist größtmögliche Kompatibilität zu Kameras und MP3-Playern gesichert.

Mit WLAN kann der MDA Compact II nicht dienen, dafür mit dem neuen Betriebssystem Windows Mobile 5.0. Das bringt Vorteile, wenn man einmal gezwungen ist, den Akku des PDA-Phones bis zum letzten Elektron auszusaugen. Da Win Mobile 5.0 Flash-ROM als Arbeitsspeicher nutzt, gehen auch bei Totalverlust der Stromversorgung weder Daten noch nachinstallierte Programme oder Einstellungen verloren. Ein Stop an der nächsten Steckdose, und der Compact II ist wieder ganz der Alte - das ist ein echter Fortschritt. Doch Flash-ROM ist langsamer als normales RAM, was in Windows Mobile 5 durch als Cache - also Zwischenspeicher - eingesetztes RAM zum Teil ausgeglichen wird. Dass das nicht ganz gelingt, haben schon eine Reihe von PDA-Tests gezeigt. Beim Compact II kommt erschwerend hinzu, dass der Prozessor schwächer auf der Brust ist als der des Vorgängers: Statt einem 416-MHz-schnellen Intel XScale steckt in dem Newcomer ein mit nur 200 Megahertz getakteter OMAP-Prozessor. Das macht sich bemerkbar - besonders das Suchen in großen Datenbeständen ist keine Freude. Dafür kommen Business-Usern die verbesserten Office-Fähigkeiten des MDA Compact II zupass: Der Umgang mit Word- und Excel-Dokumenten klappt komfortabler, zudem lassen sich nun auch Powerpoint-Präsentation anzeigen.

Messtechnische Änderungen

© Archiv Das mitgelieferte Headset dient nicht nur zum -telefonieren, es bringt auch Musik

Auch an anderer Stelle ist der Funktionsumfang gestiegen: Aus dem Triband-Compact ist der Quadband-Compact II geworden. Leider hat die neue Funktechnik in den hier zu Lande üblichen D- und E-Netzen nicht ganz die Qualität, die das verlagseigene Messlabor TestFactory beim alten Compact ermittelte - hier musste das Testexemplar an anderer Stelle gewonnene Punkte wieder abgeben.

Business-Zugaben contra Multimedia

Mit der 1,3-Megapixel Kamera und einem Headset mit Stereo-Kopfhörern ist seine Ausstattung etwas mehr in Richtung Spaß getrimmt, dafür liegt zur Synchronisation mit dem PC nur ein Kabel bei.

Jede Menge Ausdauer

© Archiv Eingebaute Kamera

Gegenüber seinem Konditionsstarkem Vorgänger kommt T-Mobiles MDA Compact II im gemischten Organizer/Telefon-Betrieb auf knapp elf Stunden. Auch die vorgelegten Standby-Zeit von 16 Tagen können sich sehen lassen. Äußerlich hat sich bei dem Neuen fast nichts verändert. Das Gehäuse macht einen soliden Eindruck, lediglich der Deckel des Akku-Faches ist etwas labil. Von seinem Vorgänger setzt sich der Neuling einzig durch den Schwenk von Silber zu Anthrazit-Metallic deutlich ab.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht T-Mobile G1 Mit einem Handy-Betriebssystem will Google auch die mobile Welt erobern. Ab sofort ist das Handy bei T-Mobile zu haben. Doch kann das G1 überzeugen?

Testbericht T-Mobile Pulse 0,0% 300 Euro ohne Vertrag: Das Pulse ist ein ebenso gelungenes wie günstiges Android-Smartphone für die Massen. Testbericht T-Mobile MDA Compact II Dieser MDA verzichtet auf eine Tastatur - mit ihm schreibt man per Stift und Touch Screen. Wer das mag, bekommt ein tolles Smartphone.

Smartphones Telekom: Das Family-Phone kommt Die Telekom bringt jetzt ihr Familien-Smartphone Move in den Handel. Das kompakte Android-Phone mit 3,7 Zoll-Display wird mit einer vorinstallierten… MWC 2013 Alcatel OT Fire: Telekom bringt Firefox OS Die Telekom liefert im Sommer im Alcatel One Touch Fire ein erstes Firefox-OS-Smartphone. Der Preis wird günstig, die Ausstattung mager.