Nicht über Heizungsventile, sondern über eine zentrale Regelung an der Heizanlage steuert Tado die Temperatur im ganzen Haus.

© Tado Tado

Tado: Erster Eindruck

Das Herzstück von Tado ist eine kleine Box, die mit der Heizungsanlage verbunden werden muss. Ist in Haus oder Wohnung ein Raumthermostat vorhanden, kann die Tado-Box deren Position einnehmen; gibt es kein Thermostat, wird die Box direkt an der Heizungsanlage angebracht. Den optional erhältlichen Tado-Temperatursensor installiert man dann im Wohnraum und verbindet ihn per Funk mit der Tado-Box.

Über denselben 868-MHz-Funkstandard verbindet sich die Box mit dem Tado-Gateway, das am WLAN-Router angeschlossen wird und dann via Web Kontakt zu der für iOS und Android erhältlichen App aufnimmt.

Zweck der Übung: Die Smartphone-App dient zur Fernsteuerung der Steuerbox. Dabei geht es nicht nur darum, Wunschtemperaturen und Ein- sowie Ausschaltzeiten zu programmieren - vielmehr dient das Smartphone auch als Sensor.

So registriert die App, wenn der Bewohner das Haus verlassen hat, und regelt die Heizungstemperatur herunter. Macht sich der Nutzer auf den Heimweg, fährt das System die Temperatur hoch.

Außerdem lernt das System relevante Eigenschaften des Gebäudes - zum Beispiel wie schnell sich die Wohnung abkühlt oder wie schnell sie sich bei Sonneneinstrahlung aufheizt. All dies wird bei der Regelung dann automatisch berücksichtigt. Nach dem einmaligen Einstieg für 149 Euro kostet Tado eine Gebühr von 99 Euro pro Jahr.

© Tado Per Smartphone oder Web: Die Steuer- Oberfläche von Tado steht auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung.

Tado: Ausstattung

+ System erlernt Eigenschaften des Hauses- rein auf Heizungssteuerung ausgelegt- keine weiteren Funktionen- begrenzte Reichweite des 868-MHz-Funks

Tado: Bedienung

+ intelligente und komfortable Steuerung per Web-Interface und Smartphone+ Apps für iOS und Android für Phones und Tablets verfügbar

Tado: Kaufen oder Warten?

Sowohl die Web-App als auch die Apps für Android und iOS sind gelungen. Zudem kann das System Eigenschaften des Hauses selbst erlernen. Leider ist das Tado Heimvernetzungssystem aber auf die reine Heizungssteuerung ausgelegt und bietet ansonsten keine weiteren Funktionen, weshalb sich ein Blick auf Konkurrenten wie RWE Smarthome lohnen könnte.

