TankenApp im Test

© TankenApp TankenApp

TankenApp

Version: 1.2.1

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: 0,89 Euro

Download-Links: iTunes, Google Play

Testurteil

Systembasis & Handhabung: 42 von 50 Pkt.

Funktionalität: 46 von 50 Pkt.

Gesamturteil: sehr gut (88 von 100 Pkt.)

Die TankenApp ist der Sieger in unserem Test der Benzinpreis-Apps. Die Deutsche Telekom hat somit nicht nur ein hervorragendes Netz, sondern auch empfehlenswerte Apps im Programm. So bietet der Konzern die kostenlose TankenApp für iOS und Android an. Die Entwickler setzen auf eine aufwendige Gestaltung, bei der Übersicht und einfache Bedienung dennoch nicht zu kurz kommen.

Benzinpreise werden ständig aktualisiert, die Telekom nutzt hierbei die Datenbank des Kartellamts. Schade ist lediglich, dass Nutzer der App keine eigenen Preise melden können. Somit werden die wenigen Tankstellen, die von der Meldepflicht ausgeschlossen sind, nicht berücksichtigt.

Aktuelle Preise plus Zusatzfunktionen

Neben aktuellen Preisen bietet die App tolle Zusatzfunktionen wie Preisprognosen, Vorschläge zur idealen Tankzeit und einen Preisalarm. Des Weiteren kann man auf einer bestimmten Route die günstigste Tankstelle ausfindig machen. Die App lässt eigentlich keine Wünsche offen, lediglich favorisierte Tankstellen fehlen.

Tank-Apps endlich mit aktuellen Preisen

Für Autofahrer ist die App Gold respektive Geld wert. Das Tool ist auf beiden Plattformen identisch konzipiert. Einziger Wermutstropfen für Androiden: Wer die App ohne Werbung nutzen will, zahlt satte 3,59 Euro (für iOS-Nutzer 0,89 Euro).

