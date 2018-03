Targa WR 500 VoIP Datenblatt Wertung

© Archiv Targa WR 500 VoIP

Die preiswerte DSL-Telefonanalge WR 500 VoIP von Targa wechselt vor allem in Lidl-Filialen seinen Besitzer. Der Discounter möchte hier dem eigenen DSL-Angebot das notwendige Stück Hardware für den analogen Telefonanschluss mit auf den Weg geben.

Nur ein PC-Anschluss

Zunächst fragt sich der Kunde, warum Targa der WR 500 VoIP nur eine Ethernetbuchse spendiert hat, wo doch der Trend eindeutig zu Zweit- und Drittrechnern geht. Wer mehr PCs per Kabel anschließen möchte, muss sich also einen Switch kaufen. Abhilfe schafft aber auch die Funkschnittstelle WLAN, über die sich zusätzliche Computer drahtlos mit dem Internet verbinden lassen. Das klappt soweit tadellos, leider lässt sich das WLAN bei Bedarf nur über die Benutzerführung am eingeschalteten Rechner steuern; viele Konkurrenzmodelle haben entweder eine Taste dafür oder ermöglichen es, den Funk per Telefon-Zifferncode ein- und auszuschalten.

Gute Bedienungsanleitung

Leichte Schwächen auch bei der Anruferliste: Die unterscheidet zwar ein- und abgehende Anrufe, lässt sich aber nicht zu Dokumentationszwecken in einer Datei abspeichern. Auch Anrufweiterleitungen auf ein anderes Telefon sind im Gegensatz zur Konkurrenz nicht möglich. Vorbildlich hingegen: Wer einen DSL-Volumentarif nutzt, kann sein monatliches Inklusivvolumen einstellen, beim Überschreiten kappt der Router die Verbindung. Ebenfalls vorbildlich: Die komplette und leicht verständliche Bedienungsanleitung wird auf Papier mitgeliefert.

