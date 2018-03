taxi.eu im Test

© Hersteller taxi.eu

taxi.eu arbeitet mit Taxizentralen und Taxidiensten in rund 60 europäischen Städten zusammen und verfügt so über ein Netz von rund 42 000 Fahrzeugen. Ist die örtliche Taxizentrale nicht an taxi.eu angebunden, kann man sie trotzdem direkt aus der App heraus anrufen und bestellen.

Eine Ortung des aktuellen Standorts ist ebenso integriert wie ein automatischer Fahrpreisrechner, der nach der Zieleingabe über Entfernung, Fahrpreis und voraussichtliche Fahrzeit informiert. Dazu stehen zahlreiche Bestelloptionen zur Verfügung, die je nach Anbieter vor Ort variieren. Besonders umfangreich ausgestattet ist die In-App-Karte, die auch die Kundenbewertungen der verfügbaren Taxis anzeigt.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: taxi.eu

Gutes UI, keine In-App-Bezahlfunktion

taxi.eu

Version: 4.1.4 (iOS), 4.2.4 (Android)

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: kostenlos

Download-Links: iTunes, Google Play

iOS: 79 Punkte

Android: 79 Punkte

Eine In-App-Bezahlfunktion ist leider nicht vorgesehen, auch besondere Konditionen für Firmenkunden gibt es nicht. Aber mit der Favoritenverwaltung, der Möglichkeit zu langfristigen Vorbestellungen und anderen Funktionen bietet taxi.eu einen umfangreichen Service. Die Bestellung eines Fahrzeugs klappt schnell und einfach.

Mytaxi im Test

Die Benutzerführung ist gut, die App sauber strukturiert und intuitiv zu bedienen. Außerdem bietet taxi.eu eine ausführliche Bedienungsanleitung. Insgesamt steht taxi.eu dem Konkurrenten Mytaxi kaum nach, lediglich die aufwendige grafische Gestaltung wirkt im Vergleich etwas überfrachtet.

Anzeige

Mehr zum Thema Mobilitäts-Apps Allryder & Waymate im Test Der App-Anbieter Door2Door trennt Nah- und Fernverkehr und hat daher mit Allryder und Waymate auch zwei Mobilitäts-Anwendungen am Start.

Multimodaler Routenplaner Moovel für Android und iOS im Test Moovels App für Mobilität mit alternativen Verkehrsmitteln verknüpft Carsharing-Dienste wie Car2Go mit ÖPNV, Taxi und Bahn. Fahrassistenzsystem aCoDriver 3 im Test Drei Fahrassistenzsysteme für iOS und Android in einer App - das verspricht aCoDriver 3. Wir haben die kostenlose App getestet.

Fahrassistenzsystem iOnRoad im Test Die Fahrassistenz-App iOnRoad bietet insgesamt ein gutes System mit vielen Zusatzfeatures, aber leider mit einer sehr schwachen… Fahrassistenzsystem MyDriveAssist im Test Fahrassistenz via App: Die Verkehrsschilderkennung von Bosch MyDriveAssist setzt auf die Cloud und ist unglaublich präzise - deshalb aber auch…