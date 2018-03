Technics RP-F 550 E Datenblatt

Auch die Kopfhörer erfreuen sich großer Beliebtheit, schließlich gibt es sie in allen erdenklichen Preisklassen. Mit am günstigsten ist der F550, dennoch will der geschlossene Hörer auch ambitionierte DJ-Erwartungen erfüllen. Die heißen: kräftiger Bass, viel Pegel, einfach weg zu klappende Hörer. Klappbar ist der F550, lässt er sich doch in fast alle erdenklichen Richtungen biegen. Der Sitz des Technics ist angenehm, die 225 Gramm drücken nicht allzu schwer auf das Oberstübchen. Auch höhere Lautstärken machen dem Hörer nicht viel aus; eher schon der Bass. Tiefe Töne sind zwar vorhanden, aber bei weitem nicht so kräftig und druckvoll wie erwartet. Zudem neigen die Höhen zu einem metallischen Klingeln, das auf Dauer lästig werden könnte.

Technics RP-F 550 E

Hersteller Technics Preis 60.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

