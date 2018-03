Telekom Sinus A 206 im Test Datenblatt Wertung

© Telekom Telekom Sinus A 206

Jetzt kaufen EUR 39,99 Pro sehr gute Ausdauer

sehr gute Ausdauer guter Klang

guter Klang günstiger Preis Contra relativ wenige Funktionen 79,0%

Anzeige

Das Sinus A 206, das kleinste Schnurlosmodell im Sortiment der Telekom, ist im Gegensatz zum größeren Verwandten Sinus A406 nur mit einem 4,6 cm großen Schwarz-Weiß-Display ausgestattet. Das liefert dank heller Hintergrundbeleuchtung aber ein kontrastreiches Bild. Wer auf Farbgrafik verzichten kann, spart 20 Euro - das hier getestete Modell mit Anrufbeantworter gibt's in Schwarz oder Champagner für nur 40 Euro, die Version Sinus 206 (ohne A wie Anrufbeantworter) kostet nur 30 Euro.

Für seine günstigen Preise liefert das Sinus A 206 eine überzeugende Vorstellung ab: Es speichert bis zu 150 Telefonbucheinträge und kann diese mit anderen Sinus-Mobilteilen synchronisieren. Das Mobilteil bietet eine Freisprechfunktion und gefällt mit insgesamt guter Akustik. Zehn Klingeltöne, davon fünf polyphone (mehrstimmige) stehen zur Wahl. Sogar Menüpunkte für den SMS-Dienst und für Netzfunktionen wie Anklopfen, Makeln, Dreierkonferenz sowie Anrufweiterschaltungen finden sich im Mobilteil. Ergänzt wird die Ausstattung des Sinus A 206 durch eine akustische Raumüberwachung (Babymonitor).

Strahlungsreduktion: Voll-Eco mit Blauem Engel

Darüber hinaus unterstützt sogar das kleinste Sinus-Modell die von der Telekom als "Blue Eco Modus" bezeichnete Strahlungsreduktion. Sie entspricht in ihrem Funktionsumfang dem, was andere Hersteller als "Voll-Eco-Mode" bezeichnen - die Reduktion der Sendeleistung findet also unabhängig davon statt, ob sich das Mobilteil in der Ladeschale befindet und funktioniert auch noch dann, wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind.

© Telekom Farblos: Die monochrome Menüdarstellung ist zwar schlicht gehalten, aber gut abzulesen.

Zudem reduzieren Basisstation und Mobilteile je nach Entfernung automatisch stufenweise ihre Sendeleistung. Dieses Paket zur Reduktion der elektromagnetischen Belastung lobt der von einer unabhängigen Jury aus Umwelt- und Verbraucherverbänden und anderen Teilnehmern vergebene "Blaue Engel", den das Sinus A 206 wie seine größeren Schwestermodelle trägt.

Anrufbeantworter: 20 Minuten Aufzeichnung

Der in der Basisstation integrierte Anrufbeantworter lässt sich mit den dort angebrachten Tasten auch ohne Zuhilfenahme des Mobilteils bedienen und speichert Nachrichten bis zu einer Gesamtkapazität von 20 Minuten. Die Aufnahmedauer eines einzelnen Anrufs lässt sich einstellen: auf 30, 60, 120 Sekunden oder "Endlos". Die Fernabfrage und das Mithören während der Aufzeichnung unterstützt das Gerät ebenfalls, wobei sich alle Funktionen auch über das Mobilteil bedienen lassen.

© Telekom Mehrwert: Auf Unterstützung für Netzfunktionen müssen Nutzer des A 206 nicht verzichten.

Fazit: Top-Ausdauer, guter Klang

Auch die Labormessungen können sich sehen lassen: Über 17 Stunden Gesprächszeit pro Akkuladung sind top, die Klangergebnisse liegen ebenfalls auf hohem Niveau. Finessen wie Cat-iQ bietet das günstige Telekom freilich nicht, doch wer ein eher einfaches und zuverlässiges DECT-Telefon sucht, liegt beim Sinus A 206 genau richtig.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Telekom Sinus A 806 im Test 85,4% Das Sinus A806, das Topmodell der 8er-Serie der Telekom, setzt auf Funktionsvielfalt und Multimedia, zeigt im Test aber…

Testbericht Telekom Speedphone 10 im Test 79,4% Wem Speedphones bisher zu teuer waren, der findet bei der Telekom jetzt ein auf die hauseigenen Speedport-Router… IP-Telefon Telekom Speedphone 30 im Test 82,8% Das Speedphone 30 tritt mit gehobenem Designanspruch zum Test an und arbeitet am liebsten mit Telekom-Routern zusammen.

IP-Telefon Gigaset S850A GO im Test Mit einer neuen Basisstation, die speziell für All-IP-Anschlüsse ausgelegt ist, bietet das Gigaset S850A Go maximalen IP-Telefonie-Komfort. DSL-WLAN-Router Telekom Speedport Neo im Test Mit dem Speedport Neo stellt die Telekom einen Alleskönner-Router vor, der speziell für die neuen All-IP-Anschlüsse ausgelegt ist.