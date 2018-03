Telekom Sinus A 605 Datenblatt Wertung

© Telekom Telekom Sinus A 605

Die Telekom scheint beim fernöstlichen Fertiger VTech enormen Einfluss zu haben, denn das Sinus A 605 ist extrem auf die deutsche Konkurrenz zugeschnitten. Äußerlich regiert Kunstoff, wobei die angenehm großen Tasten immerhin in Metalloptik gehalten sind; auch der Rand um die Navigationselemente hebt sich optisch ab - ein gelungenes Design.

Das Display ist übrigens einen Tick besser als beim aktuellen Spitzenreiter in der Bestenliste, dem Gigaset C610 A - denn erstens ist die Anzeige des A 605 etwas größer und zweitens höher aufgelöst, wodurch auch die Ziffern und Buchstaben größer dargestellt werden.

Die Zifferntasten lassen sich gut treffen und reagieren mit gutem Druckpunkt, nicht zufrieden waren die Tester dagegen mit dem Navigationsbereich des Telekom Sinus A 605. Der Grund: Die Softkeys und der 4-Wege-Navikey sind fast ohne Abstand nebeneinander gepfercht, sodass man öfter mal den Softkey statt dem rechten Teil der Navitaste erwischt.

Ebenfalls nervig im Alltag: Eine Taste, die Anrufe und neue Nachrichten signalisiert, fehlt - so erkennt man beim Sinus A 605 nicht auf den ersten Blick, ob in der Abwesenheit jemand angeklingelt hat, sondern muss erst in der Anruferliste und im Anrufbeantworter nachsehen.

Das war's dann aber fast schon mit der Kritik, denn ansonsten bietet das Sinus A 605 ordentliche Qualität: Satte 250 Einträge kann das Telefonbuch speichern, 50 Nummern merkt sich die Anrufliste. Und in puncto Stromverbrauch und Strahlungsreduktion hat die Telekom alles verbauen lassen, was aktuell möglich ist.

Auch in unserem verlagseigenen Labor fiel das Sinus A 605 nicht in Ungnade: Bei den Ausdauermessungen hat es die Nase vor der Konkurrenz, und auch bei der Akustik gab's nichts zu kritisieren. Verwirrend allerdings: Unter dem Menüpunkt "Wideband-Audio" kann man nicht etwa echte HD-Telefonie aktivieren, hier wird der Klang nur elektronisch etwas verbessert.

Alles in allem ist das Telekom-Gerät eine gute Alternative zum Gigaset C610 A , der akutellen Nummer eins.

