Telekom Speedbox LTE Mini II im Test

Die Speedbox LTE Mini II erweist sich im Test als die Telekom-Variante des Huawei-Modells E5786. Sie unterstützt bereits LTE Cat 6 und sogar die sogenannte Carrier Aggregation - also die Bündelung von zwei LTE-Frequenzen. Letzteres bietet in Deutschland allerdings bislang noch kein Netzbetreiber an.

Um die hohen Mobilfunkdatenraten per WLAN weitergeben zu können, unterstützt die Speedbox den schnellen WLAN-Modus 11ac mit bis zu 866 Mbit/s.

Bedienung

Das für Mobilrouter typische Bedienkonzept mit einer Menütaste zur Auswahl und der Einschalt-Taste zum Bestätigen ist gewöhnungsbedürftig. Bequemer lassen sich Einstellungen über die von der Telekom kaum veränderte Weboberfläche vornehmen.

© Hersteller Genretypisch: Die Bedienung am Gerät selbst ist etwas hakelig, übers Webinterface jedoch sehr komfortabel.

Nutzer von Smartphones oder Tablets können auch Apps für iOS oder Android herunterladen. Clever: Sowohl das WLAN-Passwort als auch der Link zum App-Download lassen sich im Schwarz-Weiß-Display als QR-Code anzeigen.

Ausstattung

Mit eingesetzter Micro-SD-Karte dient der Mini-Router auch als externer Speicher, auf dessen Inhalt der Nutzer per WLAN oder per Micro-USB-Kabel zugreifen kann. Im Praxistest akzeptierte die Speedbox auch SIM-Karten anderer Anbieter.

Mit etwas über neun Stunden Betriebszeit erwies sie sich als recht ausdauernd, auch ihre Funkeigenschaften konnten in der Praxis überzeugen.

connect-Urteil: gut (421 von 500 Pkt.)

