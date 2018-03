Test: Creek Wyndsor Phono Preamp Datenblatt

Im Hauptgehäuse herrscht Doppel-Mono in Reinkultur. Zwei identische Verstärkerplatinen bilden einen Doppeldecker, der linke Kanal residiert oben, der rechte im Parterre. Versorgt werden die Schaltungen aus einem externen Netzteil, das über ein schickes Kabel mit einrastenden Steckern angeschlossen wird.

© MPS Doppel-Mono in Reinkultur: beim Creek Wyndsor ist die Entzerrerplatine nur im Doppelpack zu haben!

Die für diese Anwendung auffallend hohen Spannungen, die das Stromhäuschen liefert (20V), ermöglichen der Ausgangsstufe eine entsprechend ambitionierte Ausgangsspannung von bis zu 10 Volt, was für Dynamik und Übersteuerungsfestigkeit bereits Gutes ahnen lässt. Die dritte Versorgungsspannung (12V) stammt aus einem zweiten Trafo und speist ausschließlich Relais und digitale Verbraucher.

Während sich in den meisten Phono-Preamps weder das eine noch das andere findet, besitzt der Creek Wyndsor wegen seiner komfortablen, menügeführten Einstellung von beidem reichlich: Eingangsverstärkung, Abschlusskapazität und -Widerstand lassen sich jeweils vier- bis fünfstufig verstellen, hinzu kommt die Wahl zwischen RIAA- und IEC-Kennlinie, wobei letztere einem Subsonic-Filter entspricht.

© MPS Zwei Ringkerne versorgen analoge sowie digitale Schaltungen samt Relais und sind in eigenem Gehäuse untergebracht.

Die resultierenden Kombinationen lassen sich speichern, mit dem Namen des zugehörigen Tonabnehmers taufen und später wieder abrufen. Da das fürs Menü nötige Vakuum-Fluoreszenzdisplay hochfrequent getaktet und damit störverdächtig ist, kann und sollte man es im normalen Hörbetrieb abschalten.

Eingangsseitig verfährt Creek ähnlich wie die deutschen Kollegen von Transrotor: Wenn es die Verkabelung des Plattenspielers ermöglicht - der Minuspol des Tonarmkabels also nicht irgendwo im Leitungsverlauf mit Masse in Verbindung steht - dürfen Musiksignale auch den Wyndsor genau so betreten, wie der Tonabnehmer sie schuf: als symmetrische Plus- und Minus-Paare, die dank eines darauf optimierten Verstärkerchips besonders großen Störabstand versprechen.

Löten ohne Furcht und Tadel

Die königlich-soliden XLR-Buchsen des Transrotor Phono 8 MC SYM kann der Creek Wyndsor aber wohl aus Platz- und Anordnungsgründen nicht bieten. Stattdessen empfängt er die zarten Ströme mit dreipoligen Mini-DINs, was an sich auch kein Problem wäre, wenn es brauchbare, von durchschnittlichen Hobbylötern ohne Tourette-Anfälle konfektionierbare Stecker dafür gäbe. Die mitgelieferten zählen nicht dazu. Wer plant, sie an seine Tonarmkabel zu bauen, sollte sich auf winzige Pins gefasst machen, die nur widerwillig Zinn annehmen, dafür aber blitzartig jeden Halt verlieren, weil das sie umgebende Billig-Plastik in der Löthitze schmilzt wie Butter.

© AUDIO Die zuschaltbaren MM-Kapazitäten erzeugen bei der Messung mit Normsystem eine Hochtonresonanz, und sind nur in Sonderfällen sinnvoll. Der MC-Rauschabstand des Creek: 77dB, die maximale Verstärkung beträgt sehr hohe 70,5dB. Dank niedrigem Ausgangswiderstand (47Ω) lässt sich der Wyndsor problemlos an langen Kabeln oder passiven Lautstärkereglern betreiben.

Die Mühe (und eventuell ein bei Conrad für zwei Euro erhältliches Ersatzpärchen zum Üben) lohnt sich aber, weil der Creek symmetrisch angesteuert im oberen Bass zwar einen Hauch schlanker, dafür aber ingesamt deutlicher und feiner spielt als über die normalen Cincheingänge. Mit ganz großformatigen Musikereignissen wie der Platte von Trilok Gurtu und Simon Phillips ließ er den Vortritt dennoch dem Transrotor, der einfach mehr Übersicht wahrte, wenn es hektisch wurde, und auch die Blechbläser noch authentischer auftrumpfen ließ.

Andererseits ging die archaische, im Jahr 1993 schonungslos dynamisch mitgeschnittene Bluesnacht mit Taj Mahal auf "An Evening Of Acoustic Music" (Vinylausgabe: Tradition & Moderne, 2009) über den Creek Wyndsor fast noch mehr zu Herzen: Der britische Preamp wirkte räumlich zwar etwas enger, hatte aber auch den noch weicheren, entspannteren Ton, ließ den Menschen Taj Mahal noch wahrhaftiger in den Hörraum treten.

Zum Vorteil gereichte dem Creek Wyndsor diese Abstimmung immer dann, wenn der Transrotor Phono 8 MC Sym seine Stärken in Tiefbass, Größenmaßstab und Grobdynamik nicht richtig ausspielen konnte - typischerweise etwa in kleineren Ketten.

Creek Wyndsor

Hersteller Creek Preis 1850.00 € Wertung 120.0 Punkte Testverfahren 1.0

