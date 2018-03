Huawei Ascend G740 im Test Datenblatt Wertung

Mit dem Ascend G740 führt Huawei den 4G-Datenfunk LTE in seiner Mittelklasse ein. Dabei beschränken sich die Chinesen auf eine Maximalgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Da preisbewusste Käufer auch bei den Tarifen wohl selten die Topklasse wählen, dürfte dies in der Praxis aber keine Nachteile bringen.

Dafür legt Huawei im Vergleich etwa zum Samsung Galaxy Core LTE beim Display eine Schippe drauf: Der 5-Zoll-Touchscreen löst mit 720 x 1280 Pixeln auf und kann dank IPS-Technik bei Kontrast und Helligkeit voll überzeugen. Freilich entsprechen auch die Gehäuseabmessungen der 5-Zoll-Klasse - nur sehr große Hände können das G740 noch einhändig bedienen.

Speicher und Rechenleistung spielen in derselben Liga wie der Mitbewerber von Samsung: Der 1,2-GHz-Dual-Core-Prozessor und 1 GB RAM sorgen insgesamt für eine flotte Leistung. Nur schade, dass die ab Werk installierte Android-Version 4.1.2 nicht mehr ganz taufrisch ist. Auch der Flashspeicher ist mit 8 GB nicht allzu üppig bestückt, lässt sich aber per Micro- SD-Karte erweitern und wird zudem auch bei Huawei mit Gratis- Cloudspeicher aufgepeppt - in diesem Fall sind es 20 GB vom Anbieter Bitcasa.

Huawei Ascend G740

LTE -Test:

LAND (alle ): 800 MHz befriedigend

Stadt (vodafone u. O2): 800 MHz befriedigend

Stadt (Telekom ): 1800 MHz sehr gut

Hotspots (Alle ): 2600 MHz gut

LTE-Note:

Ausstattung: Viel Funk und 8-Megapixel-Kamera

Die Funkausstattung kann sich mit HSPA (42/5,76 Mbit/s) und LTE sehen lassen, auch WLAN 11n, Bluetooth 4.0 und ein UKW-Radio sind dabei. Nur auf NFC müssen Käufer des G740 verzichten. Die eingebauten Lautsprecher sind mit DTS-Technik aufgepeppt, wovon Musikfreunde allerdings nicht zu viel erwarten sollten. Eine Klasse besser als bei Samsung fällt die Kamera des G740 aus: Sie löst mit 8 Megapixeln auf, verfügt über einen LED-Blitz und zeichnet Videos auch in Full-HD auf. Allerdings erreicht auch sie im Foto- und Videomodus nur durchschnittliche Bildqualität.

Labormessungen: Überraschungserfolg

Im connect-Messlabor landet das G740 einen Überraschungserfolg: Die ermittelte typische Ausdauer von 8:19 Stunden stellt so manches High-End-Smartphone in den Schatten, und vor allem im UMTS-Modus ist die Sende- und Empfangsqualität spitze. Auch in den anderen Funkmodi schlägt sich das G740 beachtlich. Bei den Akustikmessungen leistet sich das Huawei zwar in Senderichtung leichte Schwächen, zeigt aber auch hier insgesamt beachtliche Leistungen. Allzu viel hat nicht mehr zur Gesamtnote "Sehr gut" gefehlt.

