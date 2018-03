Wer auf Trage-Komfort, gute Verarbeitung und viel Zubehör Wert legt, und wenn noch dazu eine extra Portion Bass gefragt ist, der wird am Klipsch Image One nicht vorbei kommen.

Test: Kopfhörer Klipsch Image One Datenblatt

© Archiv Klipsch Image One

Der erste Bügelhörer von Klipsch gibt sich nicht nur äußerlich tiefschwarz. Bei den Notizen, die man sich als HiFi-Tester schon beim ersten Probehören macht, bevor man den eigentlichen Testdurchgang startet, steht zum Klipsch-Hörer in großen Lettern: Baaaaaaasss! Und dieser Eindruck wurde bis Redaktionsschluss von so ziemlich jedem bestätigt, der die schwarze Beatmaschine aufgesetzt hatte.

Anzeige

© AUDIO Messlabor: 34,2 Ohm Impedanz. Kräftiger, deutlich angehobener Tiefbass, Mittelton abgesenkt.

Mit seinem gewaltigen Tiefbass, der die Kieferknochen zum Vibrieren bringt, macht der Image One natürlich am meisten Spaß mit der entsprechenden Musik. Die Abstimmung funktioniert prima mit HipHop, R & B oder anderen Stilrichtungen, die vom Kopf direkt in die Füße gehen. Dann groovt die schwarze Höllenmaschine mehr als jeder Ghettoblaster. Wer sich nach zarteren Tönen sehnt, sollte sich aber lieber nach einem anderen Begleiter umsehen.

Dafür bietet der Klipsch seinem bassverliebten Besitzer eine ganze Menge Trage-Komfort, eine solide Verarbeitung und eine Extraportion Zubehör - samt Reisetasche, Klinken- und Flugzeugadapter sowie Freisprecheinrichtung für iPhone & Co. Der ohrumschließende, geschlossene Aufbau dient zudem als sehr gute passive Geräuschdämmung.

Klipsch Image One

Hersteller Klipsch Preis 150.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Test: In-Ear-Hörer NuForce NE-700x Der sehr gut verarbeitete NuForce-Hörer NE-700X spielt direkt, detailreich und bassstark.

Testbericht Test: Kopfhörer Beyerdynamic DTX300P Der kleinste Bügelhörer von Beyerdynamic, der DTX300P ist federleicht, klappbar und klingt außerordentlich dynamisch. Testbericht Test: Kopfhörer Philips O'Neil The Snug Der auffällige, stylische Hörer sitzt bequem, hat eine Kabel-Zugentlastung und klingt angenehm entspannt und Bassstark.

Testbericht Test: Kopfhörer Sony MDR-ZX 700 Die Basswucht, der gute Wirkungsgrad und die sehr gute Verarbeitung sind das Markenzeichen des Sony MDR-ZX700. Testbericht Kopfhörer-Test: Ultrasone Edition 8 Palladium Der Edition 8 Palladium von Ultrasone gefällt sowohl klanglich als auch optisch. Stilbewussten Menschen bietet er sich dank niedriger Impedanz zudem…