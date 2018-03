KEF X300A im Test

© Hersteller/Archiv KEF X300A

Jetzt kaufen EUR 899,00 Pro kraftvolle DAC-Aktivbox mit überragendem Timing

kraftvolle DAC-Aktivbox mit überragendem Timing ultrapräziser Bass und holografische Abbildung

ultrapräziser Bass und holografische Abbildung spielt hochauflösend und homogen warm

spielt hochauflösend und homogen warm ultrakompakte High-End-Lösung Contra Gut

Anzeige

KEFs Uni-Q-Lautsprecher sind vor einigen Jahren durch die erschwinglichen Preisklassen gefegt und haben das klassische Koaxial-Prinzip erneut im kollektiven Hörbewusstsein verankert. Auch mein HiFi-Bewusstsein hat Uni-Q geprägt.

Dass Instrumente und Musiker so klar und präzise im Klangraum verortet sein können, machten mir erst die kleinen Punktstrahler so richtig bewusst. Jetzt bindet der Hersteller seinen 5-Zoll-Koax aus der Q100 an einen Class A/B-Verstärker und packt den Wandler gleich noch mit in die Box. Ein denkbar kurzer und effizienter Signalweg.

KEF X300A: Aktiv werden

Das "Digital Reference System" wie GP Acoustics die X300A selbst bezeichnet, ist ein kombinierter HiFi-/Studio-Lautsprecher. Die Anpassung an die äußeren Bedingungen regelt man u?ber einen ru?ckwärtigen Schalter. Mit "Stand" bleibt der Frequenzgang unbearbeitet, "Desk" hingegen korrigiert die auf dem Schreibtisch auftretenden Reflexionen. Ersteres gilt fu?r mittlere Hörabstände bis drei Meter und die klassische Aufstellung auf Lautsprecherständern. Letzteres spricht fu?r das Nahfeldhören und Computer-HiFi.

Kaufberatung: Drei Kompaktboxen im Test

Kurze Wege auch in der Box: Aktivelelektronik und Wandler befinden sich in beiden Lautsprechern, was fu?r ein optimales Impulsverhalten der Treiber sorgen sollte. Da die Verbindung zwischen den Boxen rein digital u?ber USB geschieht, können problemlos Steuerdaten ausgetauscht werden. So liegt das Musiksignal auch an der Partnerbox digital an. Doch ob digital oder analog, ein Schreibtisch bleibt ein anregender Mitspieler - das gilt vor allem im Grundtonbereich. Praxisnah liegen deshalb Bassreflexstopfen im Karton, die u?ber einen lösbaren Innenteil in zwei Stufen das Reflexrohr bedämpfen.

© Hersteller / Archiv Aktiv-Team: System-Gain regelt den Pegel beider Boxen, der EQ-Schalter passt den Frequenzgang auf "Desk" oder "Stand" an, USB-In verbindet den Wandler per USB-A mit dem Rechner und der 3,5-mm-AUX-In bietet Anschluss für mobile Musik-Player oder Smartphones.

KEF X300A: Im OS X Audirvana

Es ist faszinierend, welche Möglichkeiten sich nun mit einem Notebook und geeigneter Wiedergabe-Software ergeben. Redaktionsintern entschieden wir uns fu?r das neue MacBook Retina mit SSD und iTunes. Kenner wissen aber, dass diese Konfiguration allein noch keine höchstwertige Quelle sein kann. Das liegt an der suboptimalen Lautstärke- und Titelkontrolle u?ber Apples CoreAudio und an den diversen OS-X-Hintergrunddiensten wie Spotlight, Time-Machine und der USB-Erkennung.

Ratgeber: Welcher Lautsprecher passt wann?

Audirvana Plus ku?mmert sich um solche Klangschlucker und setzt mit iZotope einen eigenen Sample-Rate-Konverter auf. Zudem erkennt das Plug-in die Fähigkeiten des angeschlossenen DAC automatisch und gibt Musikdateien bis 192 kHz/ 24 Bit aus. Hierfu?r nutzt der Player RAM-Playback, jedes Musikstu?ck wird also zuvor in den Arbeitsspeicher geladen. Ein Import-Tool nimmt sogar DSD-Dateien bis 384 kHz sowie FLACs entgegen und integriert diese eigentlich inkompatiblen Formate sauber in die iTunes-Sammlung. Kann der angeschlossene Wandler mal nichts damit anfangen, werden die digitalen Häppchen on the Fly nach PCM gewandelt.

© Hersteller / Archiv Die zweite Box wird rein digital verbunden über ein Mini-USB-Kabel; sie verfügt auch über einen Balance-Regler.

Aus Häppchen werden Happen. Der Kontrapunkt des Digitalen sind die norwegischen Akustik-Minimalisten Kings of Convenience. Auf "Misread" spannt sich ein authentisch klingender Aufnahmeraum wie zu besten Beatles-Zeiten auf. Die X300A setzt das repetitive Klavierspiel vorne links in einen weiten und tiefen Raum, während die hart abgedämpfte Akustikgitarre das Stu?ck vorantreibt - reale Klangfarben inklusive. Dann erscheinen die Stimmen von Eirik und Erlend. Fast holografisch und schmatzend genau stehen die Sänger auf dem "Desk"; und nicht etwa unangenehm zischelig, sondern mit natu?rlicher Präzision in den Aufnahmeraum eingebettet. Übrigens versetzt die Einstellung "Stand" das akustische Zentrum weiter nach hinten und erzeugt mehr Bass.

Praxis: HiRes-Wiedergabe am Computer

"Stay Out Of Trouble" begleitet ein elegant elegischer Kontrabass, der akurat und ohne Tischresonanzen vor sich hin knarzt. Das Gehäuse der X300A lässt dabei nichts von sich hören. Aber geht es noch tiefer? Auf Beady Belles "Touch Of Paradise" zupft ein ungemein sonorer Kontrabass. Auch jetzt bleiben Gehäuse und Treiber "out of trouble": Man hört weder Brummen noch Rasseln - sogar bei Lautstärken, die sonst nichts auf dem Desk verloren haben. Die kräftigen Class-A/B-Verstärker haben das präzise Uni-Q gut im Griff.

Die Rechnung geht also auf! KEF ist es gelungen, digitale Signaleffizienz mit klangvoller Aktivelektronik auf engstem Raum zu paaren. Herausgekommen ist ein Meilenstein, an dem sich die Konkurrenz messen muss. Es fehlt nur noch AirPlay.

PCs und Notebooks benötigen etwas Software-Optimierung, dann zahlt sich jede Verbesserung aus: ob Audirvana, Pure Music oder Amarra den USB-Output u?bernehmen, ob HiRes-Dateien spielen oder ein gutes USB-Kabel den DAC verbindet. Computer-HiFi in dieser kompakten Form eröffnet ein weites Feld fu?r Klangexperimente - allein per Mausklick.

Anzeige

Mehr zum Thema 5.1-Surround-System KEF T-Serie jetzt auch in weiß erhältlich Die mehrfach ausgezeichnete T-Serie von KEF ist künftig auch mit einer silber-weißen Oberfläche erhältlich. Damit soll sich das Surround-System besser…

Aktivbox KEF X300A im Test Per USB-Kabel erhalten beide Boxen des KEF-Pärchens beste digitale Musikqualität. Wir haben uns die Aktivboxen genauer angehört. Aktive Lautsprecher KEF X300A Wireless mit DLNA und Airplay Mit dem X300A Wireless präsentiert KEF ein digitales Premium-Lautsprechersystem für Sideboard oder Desktop.

Messe KEF und Arcam bei der High End on Tour in Dortmund KEF und Arcam präsentieren auf der High End on Tour am Wochenende in Dortmund Produktneuheiten. In Demos werden außerdem weitere Highlights… Standlautsprecher KEF Blade Two im Test Die Blade Two von KEF soll das Ideal der perfekten Punktschallquelle erreicht haben. Wie nah die Standbox dieser hifidelen Perfektion kommt, zeigt der…