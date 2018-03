© Hersteller / Archiv Newtronics Temperance 2020

Pro extrem spielfreudig, detailreich

extrem spielfreudig, detailreich ein mitreißender Lautsprecher mit allen Vorzügen einer Transmissionline

ein mitreißender Lautsprecher mit allen Vorzügen einer Transmissionline vor dem Hintergrund seines Klangpotenzials ausgesprochen günstig Contra Gut

Anzeige

Newtronics-Gründer und -Lenker Harald Hecken ist einer der ganz alten Hasen der Branche: Seit 1973 bereichert er mit spielfreudigen Konstruktionen die Szene. Auch seine aktive Temperance ist schon seit über 20 Jahren auf dem Markt. Natu?rlich wurde sie immer wieder im Detail verfeinert: 2008 bekam die Transmissionline drei zusätzliche Hochtöner auf die Ru?ckseite eingebaut, seit 2011 kommt die neue Verstärker-Elektronik mit sattsam hoher Stromversorgung zum Einsatz.

Heckens Argumente pro aktiv wiegen schwer: Mit der (immerhin 12 Kilogramm schweren) Fu?nf-Kanal-Endstufe kann er die einzelnen Chassis der Temperance perfekt ansteueren. Bis zu 1000 Watt spuckt das Kraftwerk kurzzeitig aus und bewegt beziehungsweise kontrolliert die acht Chassis u?ber die Frequenzweiche sehr genau.

Newtronics Temperance: Aufbau

Drei der fu?nf Endstufen bedienen die drei (unteren) Tieftöner im 7-Zoll-Maß. Sie arbeiten auf einer u?ber Jahre verfeinerten Transmissionline, die gut funktioniert, aber das klassische Transmissionline-Loch aufweist.

Bildergalerie Galerie Bilder: Newtronics Temperance 2020 Drei Bässe arbeiten auf die Line, die knapp über zwei Meter lang ist. Die Verstrebungen sind verleimt und vernutet, um Resonanzen keine Chance zu…

Die vierte Endstufe hat den wichtigsten Job: Sie befeuert den Mitteltöner, der von 150 bis 2000 Hertz läuft. Im Grunde ist er baugleich mit den Tieftönern, aber in den Mitten noch klirrärmer als die "reinen" Bässe.

Dass der Mitteltöner so tief herunter spielt, liegt an einem alten Credo Heckens: "Trenne die einzelnen Zweige niemals im Bereich der menschlichen Stimme." Nimmt man das ernst, kommt man in etwa auf die Übertragungsbereiche der Temperance- Chassis.

Kaufberatung: Vier italienische Standboxen im Test

An der letzten und fu?nften Endstufe hängen gleich vier Hochtöner: Zum Front-Tweeter sind drei weitere auf der Ru?ckseite parallel geschaltet. Was bei klassischen Passivboxen wegen viel zu niedriger Impedanzen ein Problem wäre, ist an dieser Stelle schlicht unbedeutend - Vorteil aktiv.

Newtronics Temperance: Hörtest

Die Ergebnisse aus dem Messlabor weisen die Temperance als sehr neutral, aber mit 103 Dezibel Maximal-Schalldruck nicht sonderlich pegelfest aus. Und dennoch ließ die Temperance im Hörraum Limits dieser Art nicht einmal erahnen. Im Gegenteil: Ihre Bässe kamen so locker, so furztrocken, knackig und genau, dass man meinte, die ausschwingenden Felle der Bassdrum anfassen zu können.

Wenn jemand nach Argumenten fu?r aktive Transmissionlines sucht: voila. Der Temeperance gelingt eine Genauigkeit und Schnelligkeit im Bass, wie sie nur ganz wenigen Mitbewerber-Konstruktionen gegeben ist. Und diese Schnelligkeit und Spielfreude setzt sich nahtlos bis in die höchsten Lagen fort.

Kaufberatung: Vier Standboxen mit individuellen Hochtönerkonzepten

Fantastisch, wie die Newtronics Monty Alexanders "Hurrican Come And Gone" auffächerte, die feinen Hochtondetails klar herausstellte und vor allem die Instrumente scharf umrissen im Hörraum positionierte. Die ru?ckwärtigen Hochtöner du?rften hier einen bedeutenden Anteil haben. Sie verleihen den Temperance einen ungemein luftigen Charme. Und weil der Bass so federnd trocken daherkommt und der Grundton eher nu?chtern-neutral abgestimmt ist, wirkt die schlanke Säule insgesamt eher hell.

Aber genau das macht ihren Charakter aus. Mit ihrer grosszu?gigen Raumabbildung und der monitorhaften Darstellung, vor allem aber mit der großen Spielfreude und diesem Bass, der den Wunsch nach immer mehr basstreibender Musik aufkommen lässt, ist die Temperance eine erstklassige Alternative zu den Modellen der amtierenden Aktiv-Platzhirsche ADAM, BM, Geithain & Co.

Anzeige

Mehr zum Thema Standlautsprecher Focal Aria 948 im Test Für die Membranen der Aria-Serie nutzt Focal einen natürlichen Rohstoff: die Fasern des blau blühenden Flachses. Klingt das Flaggschiff Focal Aria 948…

Standboxen Gauder Akustik Arcona 100 im Test Die Gauder Arcona 100 kommt aus Renningen. Mit ihrem Schick passt die schlanke Klangsäule aus der Provinz aber perfekt in jede Metropole. Wie schlägt… Standbox Tannoy Kensington GR im Test Tannoy hat seine legendäre Prestige-Baureihe überarbeitet und mit dem Zusatz "Gold Reference" geadelt. Das mittlere Modell heißt Kensington und rockt…

Standlautsprecher Manger MSM p1 im Test Die passive Manger MSM p1 soll dank des legendären, sternförmigen Biegewellen-Chassis besonders zeitrichtig spielen. Wir haben getestet. Standbox PSB Imagine X1T im Test Die Imagine X1T wurde auf menschliche Hörgewohnheiten und Ansprüche in Wohnumgebungen abgestimmt. Wie sich das auf den Klang auswirkt, zeigt der Test.