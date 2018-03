Lehmann Audio Rhinelander im Test

© Hersteller/Archiv LehmannAudio Rhinelander

Jetzt kaufen EUR 379,00 Pro Kraftvoll und feingeistig

Kraftvoll und feingeistig farbgewaltig in den Mitten - schöner Wolf im Schafspelz Contra Gut

Anzeige

Inhaber und Toningenieur Norbert Lehmann nahm die Herausforderung an, bei kleinerem Budget und kompakteren Ausmaßen ein außergewöhnlich hochwertig klingendes Kleinod zu erschaffen.

Schlicht aufgeräumt und ohne viel Geheimniskrämerei präsentiert sich die Vorderseite, der Kippschalter in der Mitte aktiviert ein Relais, das zwischen zwei Line-Ins umschaltet. Oder auf einen Pre-Out-Modus wechselt. Jumper-Kontakte erlauben zwei der Cinchbuchsen zu Ausgängen umzufunktionieren, so dass der Rhinelander dann für eine Quelle und für einen Endverstärker als Vorstufe fungieren kann.

Bildergalerie Galerie Bilder: LehmannAudio Rhinelander Schlicht aber schlau: Der Kippschalter zwischen der Neutrik-Kopfhörerbuchse und dem Lautstärkeregler erlaubt es Line-Ein-1 oder -2 aufzustellen.

Das Lautstärkepotentiometer sieht relativ klein aus, sei aber handselektiert. Im Eingang operieren extra rauscharme ICs. Zur Signalkopplung dienen klangneutrale (blaue und rote) Wima-Folienkondensatoren. Die in Class-A-, also bei sehr hohem Ruhestrom arbeitenden Ausgangstransistoren überzeugen nicht nur durch schiere Kraft, sondern auch damit, dass ihre Verstärkung unterschiedlichen lauten Kopfhörer angepasst werden kann (6 und 20 Dezibel Anhebung).

Kaufberatung: Denon AH-D7100 im Test

Vor komplexen Impedanzen kennt der Rhinelander auch keine Furcht. Denn er arbeitet ohne Über-alles-Gegenkopplung, so dass ein lastbedingt zeitverschobenes Ausgangssignal das subtile harmonische Klirrspektrum schwerlich beirren kann.

Mit den vier dynamischen Kopfhörern des Testfeldes hatte der Lehmann keine Mühe: Mit geradezu stoischer Entschlossenheit hielt er die Membranen in musikdienlicher Bewegung. Das hörte sich energisch, umrissen und doch feinfühlig an. So ließ der Rhinelander Creeks OBH 21 (12/10, 300 Euro) im Regen stehen, auch den V-CAN II, erst der Beyerdynamic A 1 (12/10, 990 Euro) bremste den Höhenflug - Respekt!

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Auralic Taurus im Test 1.700 Euro für einen Kopfhörerverstärker sind kein Pappenstiel - der Taurus versucht den Preis aber allein schon mit seinem Äußeren nach Kräften zu…

Testbericht Musical Fidelity V-CAN II im Test Alle Achtung, trotz seines Freundschaftspreises von 150 Euro bringt der V-CAN II von Musical Fidelity ein schickes, gebürstetes Aluminiumgehäuse mit. Kopfhörerverstärker Schiit Audio stellt Asgard 2 vor Der US-Hersteller Schiit Audio kündigt die Einführung des Headphone-Amps Asgard 2 an. Damit erweitert sich das Portfolio um die neueste Generation des…

500-Euro-Klasse Beyerdynamic präsentiert Kopfhörerverstärker A 20 Beyerdynamic stellt mit dem A 20 einen kompakten Kopfhörerverstärker der 500-Euro-Klasse vor. Dank starker Endstufen soll er ausgezeichneten Klang… Jubiläum Cayin präsentiert limitierte Jubiläumsmodelle Die Röhrenspezialisten von Cayin bringen zum 20-jährigen Jubiläum den Röhren-Vollverstärker Cayin A-88T MK2 und den CD-Spieler Cayin CS-24CD als…