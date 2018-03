Test: Standbox Magnat Quantum 657 Datenblatt

© Archiv Magnat Quantum 657

© MPS Der Korb des Basses ist führend in der 900-Euro-Klasse. Beeindruckend: die große Zentrierspinne für hohen Hub. Der mächtige Hochtöner ist in einer fast hornähnlichen Schallführung verbaut.

Die mit Abstand wertigsten Zutaten ihrer Klasse leistet sich Magnats neue Quantum-650er-Serie: eloxierte Keramik-Aluminium-Membrane und strömungsoptimierte Carbonfaser-Körbe bei allen drei Konustönern sowie eine extragroße 30mm-Gewebekalotte nebst genau berechneter Schallführung. Die im Falle der Quantum schon fast als Hornvorsatz durchgeht und den Abstrahlwinkel des Hochtöners im Präsenz- und Brillanzbereich merklich schmaler macht.

Das dient letztlich einem homogenen Abstrahlwinkel über alle Frequenzen und einer Konzentration des direkten Schalles auf den Hörplatz - so lassen sich größere Hörabstände ermöglichen.

© AUDIO Genau auf den Hörer richten. Neigt sehr schnell zum Dröhnen, unbedingt frei aufstellen oder in Räumen mit Leichtbauwänden.

Das Spitzenmodell Quantum 657 ist nämlich explizit für größere Räume optimiert und unterstreicht dies mit den drei vor Membranfläche nur so strotzenden Konustönern auf der Front eindrucksvoll. Wobei die Ähnlichkeit der Töner zueinander nicht verwirren sollte: Es handelt sich beim oberen um einen reinen Mitteltöner, bei den unteren um spezielle Bässe, die per 3-Wege-Weiche komplett voneinander entkoppelt sind.

Der hervorragende handwerkliche Eindruck setzt sich beim Gehäuse fort: Die Schallwand ist hochglanzlackiert, der Zweierpack Bassreflexrohre auf der Rückseite geradezu opulent verrundet, um auch das letzte Quentchen Kompression und Strömungsgeräusche zu vermeiden.

© AUDIO Mittelhochton ausgewogen, starke Bassbetonung. Gleichmäßige Bündelung, Etwas Bassklirr, darüber vorbildlich sauber.

Ein feste Burg

Die audiophilen Qualitäten der Magnat Quantum 657 zeigten sich besonders bei kleinen Besetzungen: Mit traumhaftem Schmelz in der Stimme und einem wahrhaft fulminanten Raumgefühl interpretierte sie Dennis Kolens "Northeim Goldmine" (Stockfisch). Zart gerieten ihre Gitarrenanschläge, durchhörbar und sanft zugleich meisterte sie den intimen Raum.

© AUDIO Unkritische Impedanz.

Auch bei eher schlanken historischen Aufnahmen wie Meat Loafs "Whatever Happened To Saturday Night" ("The Rocky Horror Show", Rosy Cast) begeisterte sie die Hörer mit einer großartigen Show und gewann der gewiss nicht einfachen Aufnahme bis dato ungeahnte Stimmwärme und Schönheit ab.

Doch wenn es untenrum zur Sache ging, zeigte sie sich als schwieriger Spielpartner: Die Orgel auf Saints-Saens "Orgelfinsonie" (Nezet-Seguin) geriet ihr eindeutig zu fett, der federnde Rhythmus des Finales blieb im Durcheinander der tiefen Frequenzen etwas auf der Strecke.

Mit einer entsprechenden Aufstellung - freistehend, den Hörer ebenfalls wandfern - ließ sich das lindern, doch wer kein expliziter Bass-Junkie ist, sollte der Magnat Quantum 657 vor der Kaufentscheidung eine kurze Hörprobe bei sich zuhause auferlegen. Dass man mit diesem Speaker jedoch audiophile Höhenflüge erleben kann, wenn das Bassproblem im Griff ist, war nach einigen Stunden Hören unbestritten.

Magnat Audio Produkte Quantum 657

Hersteller Magnat Audio Produkte Preis 900.00 € Wertung 73.0 Punkte Testverfahren 1.0

