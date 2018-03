Navigon hat inzwischen ein sehr breit gefächertes Portfolio an Navigationssystemen. Das Navigon 3310 max quetscht sich dabei in die Lücke zwischen den Einstiegergeräten mit 3,5-Zoll-Screen und der Oberliga. Warum sollte man da nicht ein Regalbrett höher (4310 max) oder tiefer (2400) greifen? Wir sind dieser Frage nachgegangen.

Test: Navigon 3310 max Datenblatt Wertung

© Archiv Navigon 3310 max

Das Navigon 3310 max punktet ebenso wie seine Geschwister mit der intelligenten Routenführung "My Routes". Diese berücksichtigt bei der Routenberechnung die Fahrgewohnheiten, den Fahrstil und die Tageszeiten, was im Test tadellos klappte. Ebenfalls praktisch ist die "Clever Parking"-Funktion, mit der sich freie Parkplätze, Öffnungszeiten und sogar die Preise von Parkhäusern am Zielort auswählen lassen - wirklich clever.

Klare Bedienung

Anzeige

© Hersteller Die abgespeckte Light-Real-View-Darstellung wirkt ganz und gar nicht karg.

Natürlich sind auch die erwartbaren Features wie ein Fahrspurassistent an Bord. POIs lassen sich einfach auf der Karte anklicken und als Ziel auswählen; die Zieleingabe von Koordinaten funktioniert genauso wie der konfigurierbare Geschwindigkeitswarner. Lediglich die Nachtansicht lässt noch ein wenig Spielraum für Verbesserungen, hier ließe sich mit kontrastreicheren Farben die Navigation bei Dunkelheit etwas erleichtern.

Trotz der gelungenen Optik und der ebenfalls guten Kartendarstellung schaut man in der Praxis gar nicht allzu oft aufs Display, denn die Sprachansagen sind, wie von Navigon gewohnt, präzise und zeitlich perfekt, sodass man sich meistens rein akustisch führen lassen kann. Nur an komplexeren Kreuzungen lohnt dann doch hin und wieder der Blick aufs Display. Die Präzision zahlt sich besonders dann aus, wenn mehrere Straßen dicht vor dem nächsten Abbiegepunkt liegen - Missverständnisse bleiben so sprichwörtlich auf der Strecke. Unnötige Schlenker durch Wohngebiete vermied das preiswerte Navigon 3310 max durchgängig und navigierte uns in den meisten Fällen auf bestem Wege zum Ziel.

Gutes bestes Stück

Das Navigon 3310 max (199 Euro, mit DACH-Karten als 3300 max für 159 Euro) kann also auf ganzer Linie überzeugen: Es verzichtet auf Ausstattungs-Schnickschnack und Hochglanzgehäuse zugunsten eines wirklich attraktiven Preises. Dabei bietet es hervorragende Routenwahl und Zielführung, ein ordentliches Display und eine für das Navigieren weit mehr als ausreichende Ausstattung. Ohne Wenn und Aber ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Navigon 6310 im Test 90,4% Nicht ganz Topmodell, bietet das 6310 dennoch eine umfangreiche Ausstattung und beeindruckend souveräne Navigation für…

Testbericht Navigon 70 Plus Live im Test 89,8% Mit einem Preis von 229 Euro ist das Navigon 70 Plus Live eins der günstigen Geräte mit Livedienst. Testbericht Navigon 70 Easy im Test Das Navigon 70 Easy ist ein empfehlenswertes Einsteigermodell, das mit einem großen 5-Zoll-Touchscreen aufwartet.

Testbericht Navigon 72 Premium im Test 91,0% Frischer Anstrich: Navigon schickt sein 72 Premium mit der neuen Oberfläche "Flow" an den Start. Ein gelungener… Testbericht Navigon 92 Premium Live im Test 93,0% Live hat seinen Preis: Das Navigon-Spitzenmodell 92 Premium Live fällt mit 349 Euro aus dem Rahmen, punktet aber mit…