Das Designer-Phone Panasonic KX-PRW120 unterstützte im Test per WLAN auch Tablets und Smartphones als virtuelle DECT-Nebenstellen.

Das Panasonic KX-PRW120

© Panasonic Panasonic KX-PRW120

Jetzt kaufen EUR 84,90

innovatives Konzept leistungsfähige App-Unterstützung

leistungsfähige App-Unterstützung Konfigurierbar als WLAN-Repeater

Konfigurierbar als WLAN-Repeater Noise Reduction

Noise Reduction Telefonbuch bis 500 Einträge

WLAN-Anmeldung könnte einfacher sein Hintergrund-Bilder nur mit Android-App

Auf den ersten Blick ist das Panasonic KX-PRW120 (100 Euro) ein Designer-Telefon. In unserem Test zeigen wir, dass zusätzlich auch ein WLAN-Modus in der DECT-Basis eingebaut ist. Sinn der Übung ist die von Panasonic "Smartphone Connect" getaufte Zusatzfunktion: Tablets oder Smartphones unter Android oder iOS lassen sich an dem Gerät als weitere Mobilteile anmelden.

Bis zu vier WLAN-"Mobilgeräte" werden zusätzlich zu den üblichen maximal sechs DECT-Nebenstellen unterstützt. Außer bei Telefonaten brilliert die App auch bei der Verwaltung der bis zu 500 Kontakte im Telefonbuch des KXPRW120.

DECT-Tests im Überblick

Auf die in der Basis abgelegten Ruflisten oder auf die Anrufbeantworter-Nachrichten kann die App ebenso zugreifen wie das Mobilteil selbst. Und Interngespräche zwischen der App und den DECT-Mobilteilen sind ebenfalls möglich.

Auch als DECT-Telefon gut

© Panasonic App als DECT-Nebenstelle: "Smartphone Connect" telefoniert und verwaltet die Inhalte der Basis.

Trotz App-Komfort ist auch das "normale" Mobilteil mit 2,2- Zoll-Farbdisplay (5,6 Zentimeter, 240 x 320 Pixel) und vielen Funktionen wie Babyphone, Kalender und Wecker nicht zu verachten.

Panasonic KX-PRX120 im Test

Ein Magnet hält es sicher auf der Basis. Die Laborwerte stimmen insgesamt: 10:45 Stunden Gesprächszeit gehen in Ordnung, Klang und Funktechnik sind gut.

