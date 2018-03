Testbericht

Sony Ericsson Yari im Test

von Redaktion connect , Michael Peuckert

Das Sony Ericsson Yari geht in einem sehr schicken Outfit auf die Piste - egal, ob der Slider das dunkle Gewand wie auf den Bildern trägt oder in einem poppigen Mix aus weiß/rot/grau an den Start geht, das Sony Ericsson Yari zieht die Blicke fast magisch auf sich.