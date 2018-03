Monitor Audio Gold GX 300 im Test

© Julian Bauer, MPS, Archiv Monitor Audio Gold GX 300

Mit seiner Gold GX 300 hat der britische Boxenhersteller Monitor Audio einen sehr gediegen verarbeiteten Schallwandler geschaffen, der Haptik-Fans viel Freude bereiten dürfte. Fünf edle Lacke und Hölzer stehen zur Wahl; sie sind alle hochglänzend ausgeführt.

Die Liebe zum Detail ist beachtlich. Es gibt keine störenden Haltebuchsen für die Abdeckrahmen, stattdessen wurden kleine Magnete in die Schallwand integriert. Blenden, die farblich auf die mattsilber schimmernden Membranen abgestimmt sind, verdecken die Korbverschraubungen. Die Membranen werden aus Aluminium und Magnesium hergestellt und sind zusätzlich mit einer dünnen Keramikschicht überzogen.

Der betont steife Verbund soll eine stets kolbenförmige Bewegung sicherstellen, ohne die gefürchteten Aufbrucherscheinungen vieler vorrangig auf Festigkeit gezüchteter Werkstoffe. Ebenfalls aus Metall, in diesem Fall Aluminiumdruckguss, fertigt Monitor Audio die Körbe. Zur weiteren Stabilisierung sind die Chassis über Stangen mit der Boxenrückwand verbunden. Das soll verhindern, dass Gehäuseteile durch Chassis zum Mitschwingen angeregt werden.

Wie üblich sind auch bei Monitor Audio Bändchenhochtöner den höherwertigen Linien vorbehalten, die Gold und Platin heißen. Gold ist die günstigere Reihe der beiden. Ihr wurde die GX 300 zugeordnet, die für Multichannel-Freunde auch Center und Rear-Speaker bereithält, letztere gar mit umschaltbarer Richtcharakteristik. Puristen kommen so relativ günstig an ein vornehmes Heimkino-Set, das durchgängig über Bändchensysteme verfügt.

Monitor Audio Gold GX 300: Aufbau

Die Membran des Hochtöners wird ebenfalls aus Metallkeramik hergestellt und wiegt keine 20 Milligramm. Die erforderlichen Feldstärken liefert ein Seltene-Erden-Magnetsystem. Die geringe Masse und der vollflächige Antrieb ermöglichen eine gigantische Bandbreite bis etwa 60 Kilohertz hinauf, was bei Kalotten in der Regel nur mit sündhaft teuren Membranen aus Beryllium oder künstlichem Diamant gelingt.

Der Mitteltöner wird erst bei untypisch hohen 790 Hertz von der vibrationsgeschützt untergebrachten Weiche in die Pflicht genommen und konzentriert seine Arbeit auf ein relativ schmales Frequenzband, das bei 2600 Hertz bereits wieder endet. Seine Membran zuckt deshalb selbst in energiereichen Stücken nur minimal.

Monitor Audio Gold GX 300: Hörtest

So vornehm und detailverliebt wie die GX 300 aussieht, so klingt sie auch. Allein das satte, bei aller Macht sehr präzise und sauber eingebundene Bassfundament lohnt den Besuch beim nächstgelegenen Fachhändler, zumal die übrigen Bereiche mit ihrer unaufgeregt-feinen Spielweise perfekt zum erdig-kultivierten Charakter der Box passen.

Dem Klang fehlte das Spektakuläre und Knallige, was ernsthafte Audiophile aber als echten Pluspunkt verbuchen werden. Ihre große Stärke lag in der Abwesenheit von Trübungen und Artefakten. Bei einem elektronischen Gerät würde man auf hohe Rauscharmut tippen. Bei dieser Box kann man nur staunen, wie rein und unverschleiert selbst zarteste Nebenlinien dargeboten werden. Im Edith-Piaf-Klassiker "Dans Ma Rue" perlten die Klavieranschläge herrlich frisch und sauber, die Stimme von Zaz besaß Kraft und Charakter. Alles klang so rund und souverän, dass AUDIO den britschen Entwicklern der GX 300 zu diesem sehr gelungenen Auftritt nur gratulieren kann.

