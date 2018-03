NAD Masters M50 im Test

Der Netzwerk-Player Masters M50 von NAD wurde mit einem neuen Bedienkonzept ausgestattet. Ob es gelungen ist und was der M50 weiteres zu bieten hat, zeigt der Test.

© Hersteller/Archiv NAD M50

Pro Hochaufgelöst, tolle räumliche Abbildung und Feindynamik Contra Über Koax-Verbindung Timing nicht ganz präzise

Anzeige

Die Essenz eines guten Streaming-Players ist nicht allein der Klang. Schon gar nicht, wenn er wie der M50 digitale Daten im Grunde von einem Aggregatzustand in den nächsten überführt. Umso wichtiger ist in diesem Falle der Komfort der Bedienung und wie intelligent der Netzwerk-Player seine Besitzer durch das Labyrinth seiner Musikarchive führt.

Beim M50 wurde das Bedienkonzept quasi vom Reißbrett aus neu entworfen - und die Fragestellung war merkbar nicht: "Was kann unser Chip?", sondern: "Was will der Kunde?".

Bildergalerie Galerie Bilder: NAD M50 HDMI-Anschlüsse an einem Streaming-Player sind ungewöhnlich, aber in diesem Fall mehr als sinnvoll. Über das HDMI-Kabel schickt der M50 die Musikdaten…

Die von AUDIO seit Jahren in gewohnter Regelmäßigkeit eingeforderten Tugenden eines Streaming-Players wie Gapless-Fähigkeit (keine Zwangspausen in für unterbrechungsfreie Wiedergabe ausgelegten Stücken) erfüllt der M50 spielend. Mit einem kleinen Preis: Der volle Komfort bietet sich dem Genießer nur über die App und ein Apple iPad.

Test: NAD Streaming-Kette "Masters Digital Music Suite"

Bei der iPhone-App ist die Darstellung schon begrenzter, und an Apps für Android wird noch gearbeitet. Internetradio und Streaming-Dienste wie WIMP sind bereits integriert - weitere Optionen sind mit Software-Updates jederzeit denkbar.

Anzeige

Mehr zum Thema Netzwerk-Player und Verstärker Linn stellt Sekrit DSM vor Der Linn Sekrit DSM ist ein echtes Multitalent. Mit seiner Kombi aus Netzwerk-Player sowie Vor- und Endstufe bietet er sich beispielsweise für…

Netzwerkspieler Atoll ST 100 im Test Netzwerkspieler und Vorverstärker zugleich: Wie sich der neue Netzwerk-Player ST 100 des französischen Herstellers Atoll schlägt, zeigt der Test. Netzwerk-Musiksystem Multiroom-System Bluesound im Test 100,0% Aus dem Haus von NAD und PSB kommt Bluesound - ein Multiroom-System mit audiophilem Anspruch. Wir haben die…

Netzwerk-Player und DAC SOtM SMS-100 & SHP-100 im Test SOtM lässt mit dem Netzwerk-Player SMS-100 die Squeezebox auferstehen. Im Test mit dem DAC SOtM SHP-100 und Akku-Netzteil. Netzwerkplayer Cambridge Audio CXN im Test Der Netzwerkplayer Cambridge CXN bietet eine reiche Ausstattung und praktische Funktionen. Wie der Player klingt, zeigt der Test.