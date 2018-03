Test: Surroundset Elac 301.2/SUB 2030

© Julian Bauer Elac-Set 301.2/SUB 2030

Die Satelliten von Elac sind so klein und zierlich, dass man sich spontan fragt, ob so wirklich hochwertige Klangbilder möglich sind. Doch die Sorge ist unbegründet, denn die gerade mal zwölf Zentimeter hoch und nur wenig tiefer geschnittenen Böxle glänzen mit ausgesprochen hochwertiger Verarbeitung und Bestückung.

Die an den Kanten elegant gerundeten Gehäuse wurden größtenteils aus Aluminium gefertigt; das ergibt maßvolle Wandstärken und so ein relativ üppiges Innenvolumen. Die hohe Stabilität des Werkstoffs sorgt für wenig Eigenklang und kommt damit der Neutralität wie der Dynamik zugute.

Die Oberflächen sind nicht naturbelassen, sondern hochglänzend lackiert, was die Optik ungemein aufwertet. Selbst das Terminal wirkt edel. Große und griffige Schraubklemmen im WBT-Look halten auch schwere Stecker und Kabelschuhe zuverlässig fest. Neben elegantem Schwarz gibt es die Boxen auch in den Trendfarben Silber und Weiß.

Der Innenraum ist mit etwas Dämm-Material und einem ungewöhnlich großen Magnetsystem nahezu ausgefüllt. Durch die im Vergleich zu Holzgehäusen deutlich knapperen Wandstärken bleibt genügend Volumen übrig, um den Tiefmitteltöner angemessen zu bedämpfen und ihm über einen elektrischen Hochpass eine Grenzfrequenz im Bereich um 110 Hertz (-6dB) zu entlocken.

Damit kann die 301.2 getaufte Elac-Kleinbox trotz betont knapper Abmessungen die menschliche Stimme mit ihrem vollen Tonumfang verarbeiten und muss selbige nicht - wie bei Einsteiger-Boxensets üblich - mit dem Subwoofer teilen.

Die ovale Form der Membran sorgt für eine optimale Ausnutzung der Boxenfront. So gibt es kaum einen Quadratzentimeter, der nicht akustischen Zwecken dient. Den Hochtöner hat Elac in koaxialer Weise vor der deutlich größeren Aluminium-Sandwichmembran aufgehängt.

Seine leicht außermittige, etwas nach oben verschobene Einbauposition ergibt ein besonders gleichmäßiges Rundstrahlverhalten. Tiefe Bässe verweist das Set an den brandneuen SUB 2030, dessen Schaltverstärker mit satten 300 Watt Dauerleistung aufwarten kann. Der Basswürfel arbeitet mit einem präzisionsfördernd geschlossenen Gehäuse und strahlt Frequenzen bis etwa 30 Hertz mit sattem Pegel ab.

Gemessen am Platzbedarf war das Elac-Set der Knaller schlechthin. Die fünf baugleichen Kleinboxen wirkten äußerst raumgenau und klangen für ihre Größe unerwartet zupackend und neutral.

Hochauflösendes Tonmaterial von Blu-ray kam fein und frisch. Selbst größere Lautstärkeunterschiede, an denen Boxen dieses Kalibers oft scheitern, wurden deutlich abgestuft. Zum edlen Klangcharakter passte der trocken-dezent aufspielende Subwoofer ganz wunderbar. In puncto Homogenität macht dem Elac-Set keiner was vor.

Elac 301.2/SUB 2030

Hersteller Elac Preis 1950.00 € Testverfahren 1.0

