Die App "On the Grill" von Weber bietet im Test alles, was Sie zum Grillen brauchen - tolle Tipps zur perfekten Fleischzubereitung natürlich inklusive.

© Weber On the Grill - App

Weber "On The Grill"

Version: iOS 2.7.7, Android 1.4.1

Preis: iOS: 4,49 €, Android: 3,78 €

Downloadlink: iTunes, Android

iOS-Version: sehr gut (87 Punkte)

Android-Version: sehr gut (88 Punkte)

Im Test der App "On the Grill" zeigt der Grillhersteller Weber seine ganze Expertise beim Thema Grillen. "On the Grill" ist für iOS sowie für Android verfügbar, billig ist die App leider ebenso wenig wie die Weber-Grills: Sie kostet 4,49 Euro für iOS und 3,78 Euro für Android. Doch "On the Grill" bietet auch richtig was fürs Geld.

Die Aufmachung ist schlicht und übersichtlich; mit fünf Icons können Sie am unteren Bildschirmrand zwischen den Reitern navigieren. Zu finden sind massig Rezepte (Android 320, iOS 290) aus etlichen Kategorien, und Sie können mit der App tolle Grilltechniken erlernen. Die Anordnung des Feuers, die Verwendung eines Drehspießes oder die Zubereitung frischer Garnelen werden ausführlich erklärt.

Die App kennt die Grillzeit

Ein weiteres nützliches Feature ist die Anleitung zum Umgang mit verschiedenen Fleischsorten. So kann man einstellen, wie dick das Fleisch ist, woraufhin die Weber-App die ideale Grillzeit und die richtige Temperatur ausspuckt. Das funktionierte im Test bestens: Eine Lammkeule war nach der angegebenen Zeit ideal gebraten und außerdem nicht zu trocken. Das hilfreiche Feature wird mit einem Grilltimer abgerundet. On the Grill ist eine wirklich tolle App, mit der auch der ausgebuffteste Grillmeister noch etwas lernen kann.

