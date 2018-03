Krell will ein Problem lösen, das manch anderer Hersteller gerne erstmal hätte: Die Marke hat deutlich mehr Fans und Verehrer als tatsächliche Besitzer. Der 300i könnte die Balance verschieben. Mit ihm rückt der Traum, einmal ein echtes US-Kraftwerk in der eigenen Anlage in Betrieb zu nehmen, so nah wie nie zuvor - oder ganz weit weg, je nachdem, wie eng man das mit dem Herkunftsland sieht. Denn der neue Vollverstärker wird zwar in den USA entwickelt, aber als erstes Krell-Gerät nicht im Stammsitz in Orange, Connecticut gefertigt, sondern in China.

Was den S-300i zwar zum günstigsten Krell-Amp aller Zeiten macht, ansonsten aber nicht im Geringsten auffiele, würde es nicht in außergewöhnlich großen Lettern quer auf der Rückwand stehen. Oberflächenqualität und Passgenauigkeit des Gehäuses sind keinen Deut schlechter als bei den US-Geschwistern, die Platinen sind mindestens ebenso sauber bestückt, und natürlich gewährt der Vertrieb auch auf den S-300i eine fünfjährige Garantie. Mit seinem großen, strahlend blauen Display und dem polierten Lautstärkeknopf im Revolvertrommel-Design sieht der schlanke, nur in Silber erhältliche Amp zudem viel besser aus als alle bisherigen Integrierten der Firma und erinnert optisch schon mehr an eine Light-Version der abgehoben teuren Edel-Baureihe Evo.