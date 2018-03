Der iTeufel Air Blue wird in hoch glänzendem ABS-Gehäuse in Schwarz und Weiß geliefert. Glänzt die Funkbox auch im Test?

Das Teufel-Set kommt in schickem Design mit hoch glänzendem ABS-Gehäuse und solidem Metallfuß. Äußerlich wirkt iTeufel sehr puristisch, so gibt es kaum Bedienungselemente am Gerät, keine Fernbedienung und keine App. Die Werte liegen im Verborgenen wie zum Beispiel die mögliche Musikübertragung per Apple AirPlay und Bluetooth 4.0 inklusive aptX-Codierung. Im Zusammenwirken mit entsprechend ausgestatteten Smartphones neuerer Bauart bewirkt Bluetooth 4.0 eine längere Akkulaufzeit und aptX einen verbesserten Klang.

Mit gültigem Spotify Premium Account ist mit dem Teufel-Gerät der direkte Zugriff auf diesen Musik-Service möglich. Das optisch und akustisch vorteilhafte, recht großvolumige Gehäuse enthält insgesamt fünf Lautsprecher - zwei Zwei-Wege-Systeme plus Subwoofer, die von dem 100-Watt-Digitalverstärker angetrieben werden.

Für tiefe Bässe sorgen zudem zwei seitlich hinter der Stoffbespannung verborgene Bassreflex-Öffnungen. Das Teufel-System erzeugt eine schöne Räumlichkeit mit seidigen Höhen und tiefen, straffen Bässen. Insgesamt klingt iTeufel Air Blue also rund und ausgewogen.

