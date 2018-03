Teufel Mute im Test

© Teufel Das Mute-Modell der Berliner HiFi-Profis wirkt wie aus einem Guss und spielt zackig.

Wer Informationen unterdrückt, kann damit manchmal Gutes tun. So wie der Teufel Mute: Mit seinem Noise Cancelling will der geschlossene Kabel-Neuling Störgeräusche von außen killen. Und das tut er in der Praxis sehr wirksam, egal ob Straßenlärm oder nerviger U-Bahn-Sound. Die Kunststoffe, aus denen Kapsel und Bügel bestehen, machen einen soliden Eindruck, die Verarbeitung ist prima. Der 240-Gramm-Hörer sitzt relativ angenehm, auch dank seiner flauschigen, satt gepolsterten Ohrmuscheln aus Kunstleder, die Brillenträger freuen dürften, sowie dem gepolsterten Kopfband.

Hörtest

Im Innern sorgen 40-Millimeter-Treiber für einen leicht bassbetonten Klang, der sich recht sauber und knackig zeigte. Insgesamt spielte der Mute direkt und homogen, mit schöner Raumaufteilung. Pianoattacken klangen grollig, Stimmen warm, aber hier und da hätte man sich etwas mehr Auflösung und feingeistiges Timbre gewünscht. Mit aktiviertem Noice Cancelling legte der Mute sogar noch leicht zu und inszenierte das Klangbild etwas voluminöser und souveräner. Und will man ausgiebig über den NC-Modus hören, kommt man nicht gleich in Teufels Küche: Die NC-Spielzeit soll bis zu stolze 40 Stunden betragen.

Messlabor

Mit seinem ohne größere Dellen und Buckel verlaufenden Frequenzgang leistet sich Teufels Mute keine messtechnischen Auffälligkeiten, sieht man von leichten Verzerrungen im Bass und dem nicht überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad von 96 dB ab. Beim Zuschalten der Noise-Canceling-Funktion (NC) erhöht sich die Lautstärke um 5 dB, speziell die Tiefbässe legen an Pegel zu.

