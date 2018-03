Teufel Theater Hybrid 4

© Archiv

Der Berliner Boxenhersteller Teufel verspricht die Lösung für Subwoofer-Gegner: In seinem neuen Theater 4 Hybrid sind zwei kräftige Aktivsubs auf denkbar elegante Weise versteckt - in den Frontlautsprechern.

Herzstück des neuen, kistenlosen Heimkinos - und mit 800 Euro pro Pärchen der Hauptkostenfaktor - sind die Standboxen mit dem Namen M 420 F. Hochglanzfront, Folienverkleidung, sehr schmale Bauweise: Das Paar integriert sich harmonisch in das Multifunktions-Wohnzimmer, weckt allerdings kaum Hoffnungen auf Urgewalten im Bass. Für diese sorgen die geschickt versteckten Tieftöner auf der Innenseite der Boxen nebst den Bassreflex-Kanälen auf der Rückwand ganz unten. Diese Anordnung nutzt einen akustischen Effekt: In Boden- und Rückwandnähe verstärken sich die Basswellen, allerdings steigt damit auch die Dröhngefahr.

© Foto: M. Ruhnke Von der Seite sieht man einen erwachsenen Basstöner mit beachtlicher Sicke.

Im Sinne eines homogenen Filmsounds sind Center und Standboxen, die man in beliebigen Kombinationen auch einzeln ordern kann, im Mittelhochtonbereich identisch bestückt: zwei 13er-Mitteltöner mit Phaseplug und eine Gewebekalotte mit angeflanschter Schallführung. Die Surround-Boxen müssen mit einem Mitteltöner auskommen.

Mit oder ohne

Nach Lust und Laune kann der Besitzer einen Stereoverstärker oder AV-Receiver ankabeln - praktisch, wenn die Anlage nach und nach erweitert werden soll. Per Schalter lässt sich die Betriebsart wählen. Entweder greifen sich die schmalen Theater 4 dann ihre Bassanteile von den Lautsprecherklemmen ab. Oder von einem separaten Cinch-Kabel via "Sub-Out" des AV-Receivers. Letzterer Fall stellt technisch das Ideal dar; hier kann der Heimkino-Fan das Bassmanagement des Receivers nutzen und die Pegel flexibler einstellen. Der Aufwand steigt dann allerdings minimal: Ein Y-Adapter und je ein zusätzliches Kabel zur Box werden fällig. Ein weiterer Schalter senkt den Basspegel um drei Dezibel ab oder hebt ihn um dasselbe Maß an - nur für die ganz Basshungrigen, im Labor zeigte die "-3 dB"-Einstellung den ausgewogensten Frequenzgang. Auf einen klassischen Regler für den Basspegel verzichtet Teufel- der AV-Receiver sollte also hinreichend Spielraum für die Pegeleinstellung bieten, wenn er selbst die Trennung übernehmen soll.

Hörtest

Im riesigen Surround-Testraum von AUDIO drohen kleinere Surround-Sets oder solche ohne Subwoofer buchstäblich zu verhungern - nicht so das Teufel-System. Trotz seiner kompakten Maße setzte es sich bei den gefürchteten Basswellen im Prolog von "Herr der Ringe" wie großes Kino in Szene, besonders der Tiefgang zauberte freudiges Strahlen in die Gesichter der Hörer. Nur wenige Wünsche blieben offen: der etwas eingeschränkte Hörbereich des Centers, der an seitlichen Plätzen etwas nasal tönte, und die limitierten Reserven der hinteren Lautsprecher, die zumindest mit schwachbrüstigerenAV-Receivern schnell an ihre Grenzen kamen.

© Foto: M.Ruhnke Der Sub greift sich seine Signale von den Lautsprecherklemmen oder via Cinch ab.

Die Befürchtung, das Set sei einseitig für Heimkino abgestimmt, konnte das Teufel Theater 4 zumindest mit zwei wesentlichen Qualitäten auch bei Musik-CDs widerlegen: mit seinem abgrundtiefen, wenn auch etwas massiven Bass und seiner tonalen Ausgewogenheit. Einige Punkte Abzug gab es in der B-Note, die AUDIO-CD "pure music Vol. 3" (Bose) beeindruckte weder mit einer überragenden Detailgenauigkeit noch mit echter Bühnentiefe.

Aufstellung

Um nach dem passenden Aufstellungsort für die Bass-potenten Teufels zu suchen, bedienten sich die AUDIO-Redakteure einer akustischen Simulation. Die gibt es etwa in dem umfangreichen Raumakustikprogramm CARA (www.cara.de) , für die einfache Berechnung der Raumresonanzen genügt jedoch das Raumakustik-Tool von Jörg Hunecke (www.hunecke.de ). Hier kann der Benutzer komfortabel die Raumgröße eingeben und die Auswirkung der Boxenplatzierung auf den Frequenzgang in Echtzeit nachverfolgen.

Teufel Theater 4 Hybrid

Hersteller Teufel Preis 1100.00 € Testverfahren 1.0

