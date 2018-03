Thiel CS-3.7

Noch ein anderes Diagramm, das die TESTfactory mit der Thiel ermittelte, war bemerkenswert: Die CS 3.7 gehört zu den wenigen Boxen mit einem wirklich perfekten Zeit- und Phasenverhalten. Ein Impuls, der über die Thiel wiedergegeben wird, kommt auch als solcher beim Hörer an. Wobei das nicht jeder zu schätzen weiß: Über Wichtigkeit und Wahrnehmbarkeit des Zeitverhaltens wird gestritten, seit es Messungen der Sprungantwort gibt.

Das Streben nach dem perfekten Impuls macht das Boxenbauen nicht einfacher. So findet man nur bei Weichen erster Ordnung das gewünschte Phasenverhalten, was in der Folge an die beteiligten Chassis ganz besondere Anforderungen stellt: Einerseits muss ihr Frequenzgang weit über den jeweiligen Einsatzbereich hinaus perfekt verlaufen. Andererseits kann es für Mittel- und Hochtöner wegen der flachen Trennung richtig ungemütlich werden, wenn höhere Pegel gefordert sind.

Noch grimmiger werden die Bedingungen, wenn beide Treiber räumlich zum Koax verschmelzen: Zu den hohen Leistungen und großen Hüben kommt jetzt auch noch die Enge. Der Thiel-Hochtöner ist für die Anforderungen mit einem ungewöhnlich langen Magnetspalt und einem für Tweeter-Verhältnisse gigantischen, fünfteiligen Neodym-Magneten gerüstet.

Der Hörtest