Pro spielt auch ohne aktivierte Noise-Cancelling-Funktion Contra kaum Bass

170 Euro für ein echtes Tivoli-Produkt, das klingt nach einem Schnäppchen. Zumal der erste Kopfhörer aus dem Hause Tivoli für den Preis einiges zu bieten hat: Zum einen kommt er standesgemäß mit Hörerschalen aus Echtholz. Das ist in dieser Preisklasse keinesfalls selbstverständlich. Zum anderen bringt er neben einem geringen Gewicht, klappbaren Bügeln und Tragetasche auch noch eine aktive, batteriebetriebene Geräuschdämmung mit.

Diese sitzt nicht in den Hörern (dort befindet sich jeweils nur das Mikrofon, das den störenden Schall aufnimmt), sondern in einem eigenen Gehäuse am Kabel. Hier wird auf Wunsch die gegenphasige Antwort zum Reiselärm erzeugt. Die relativ kleinen Hörer sitzen nicht extrem fest auf den Ohren.

Ein klarer Vorteil für die Bequemlichkeit - bei größeren Ohren indes aber auch ein kleiner Nachteil. Der Hörer funktioniert indes auch im passiven Modus - bei aktivierter Geräuschdämmung im stillen Kämmerlein ist außer einem Hintergrundrauschen akustisch kein Unterschied zum passiven Arbeiten zu hören.

Praktisch: Mit einer "Defeat"-Taste lässt sich die Übertragung stumm schalten, um sich noch schnell bei der Stewardess einen Drink zu bestellen. Die von der Quelle unabhängige Lautstärkeregelung wiederum ist hilfreich, wenn man auf Dauer den Pegel senken oder erhöhen will. Klanglich ist der Radio Silenz bei weitem kein stummer Genosse. Zwar ist wenig Bass im Spiel und erst im Oberbass und Grundton wirklich vorhanden, aber durch angenehm und sauber modulierte Mitten schafft er eine gute Mischung aus Klarheit und Körperhaftigkeit. Die schlanke Basis macht ihn angenehm luftig, verführt aber auch zu gelegentlichen kratzigeren Untertönen.

Messlabor

Die Messdiagramme des Radio Silenz mit aktivierter (oben) und ausgeschalter Geräuschdämmung (unten) zeigen einen sehr ähnlichen, fast identischen Verlauf: leichte Anhebung ab Grundton, wenig Bass, Senke bis ca. 1,5 kHZ. Impedanz passiv: 30,2 Ohm

