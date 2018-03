© Archiv TomTom App

Die Tomtom-App kostet je nach Kartenumfang zwischen 50 und 90 Euro. Schick: Das iPhone muss nicht zwingend mit dem Internet verbunden sein; den durch den Offlinemodus etwas schlechteren GPS-Empfang kann man mit dem für rund 90 Euro erhältlichen Tomtom Car-Kit bestens ausgleichen - das Kit ist übrigens für alle iPhone-Navigierer eine empfehlenswerte Anschaffung.

Tomtom hat die Grafik fast hundertprozentig an das iPhone angepasst, sodass wenig an die separaten Geräte erinnert und die Menüs etwas langweilig wirken. Alles ist jedoch extrem einfach bedienbar. Bei der Zieleingabe gibt es zusätzlich die Suche via Google, dazu kann man auch zu Geokoordinaten navigieren, die in Fotos des iPhones eingebettet sind.

Vorteil HD Traffic

Mit einigen Tomtom-typischen Einschränkungen muss man sich auch auf dem iPhone arrangieren: Es ist nur ein einziges Zwischenziel pro Route erlaubt, die Sprachausgabe könnte besser sein und die Kartendarstellung kommt mitunter etwas kantig daher.

Dank der Tomtom-Features IQ Routes berechnet die App jedoch nach wie vor die besten Routen, und dank dem Staudienst HD Traffic (zubuchbar für fünf Euro pro Monat oder 30 Euro pro Jahr) fährt man fast staufrei durchs Land - HD Traffic ist derzeit der beste Staudienst auf dem iPhone.

Die Kartendarstellung informiert übersichtlich, vor allem mit den freigeschalteten Staumeldungen am rechten Bildrand hat man alles souverän im Blick. Insgesamt wirkt die App auch bei der Zielführung angenehm reduziert und funktional. Unterm Strich ist Tomtom sein Geld wert - wirklich herausragend wird die Anwendung aber durch den Staudienst HD Traffic.

