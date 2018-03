Das günstigste Live-Navi von TomTom macht seinen großen Brüdern 750 und 950 das Leben schwer - denn das TomTom Go 650 live kostet nur moderate 249 Euro.

Dass der Zusatz "Live" Geräte mit Online-Anbindung kennzeichnet, ist keine Erfindung von Navigon, sondern schon seit Längerem von TomTom-Geräten bekannt. Ein Beispiel ist das TomTom Go 650 Live.

Neben aktuellen Verkehrsinfos und Spritpreisen kann man über die Live-Services auch den Wetterbericht abfragen und Ziele via Google suchen. Die online abgerufenen Verkehrsinformationen ("HD Traffic") werden etwa alle drei Minuten aktualisiert; bei TMC passiert das nur alle dreißig Minuten.

Im Gegensatz zu TMC, das nur Autobahnen auf Staus überprüft, deckt HD Traffic nach eigenen Angaben 95 Prozent aller Straßen in Deutschland ab. Auch in Frankreich, Großbritannien, Niederlanden, Belgien, Portugal und der Schweiz empfängt das TomTom Go 650 Live die Informationen.

Perfekt ergänzt wird HD Traffic beim Go 650 von den IQ Routes, die durch über Jahre hinweg gesammelte Daten die tatsächlich auf den Straßen erreichten Geschwindigkeiten kennen, aufgeschlüsselt nach Wochentag und Tageszeit.

Weicht die mit HD Traffic ermittelte Echtzeit-Verkehrsinformation von diesen historischen Geschwindigkeitsprofilen ab, wird das bei der Routenberechnung mit berücksichtigt.

So viel Komfort kostet allerdings: Die Live-Dienste gibt es nur drei Monate inklusive. Danach müssen sie für rund 10 Euro im Monatsabo oder 100 Euro im Jahr verlängert werden, was sich für Vielfahrer durchaus lohnen kann.

Noch mehr Komfort als das Go 650 Live bieten die großen Brüder Go 750 Live (349 Euro) und Go 950 Live (399 Euro). Sie warten unter anderem mit dem Merian Scout City Guide und Karten von den USA und Kanada auf; dazu kommt ein integrierter Trägheitssensor, mit dem die Navigation auch im Tunnel nicht abreißt, und ein FM-Transmitter.

Wer auf diese Extras verzichten kann, bekommt mit dem TomTom Go 650 Live fast dasselbe für 249 Euro: Top-Routing, eine eher karge, aber sehr klare Darstellung und eine etwas spröde Sprachausgabe. Nicht nur, aber vor allem wegen seines Preises ist das Go 65o Live ein heißer Tipp.

