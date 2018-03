TomTom Go 930T Datenblatt Wertung

Nach dem Motto "die kürzeste Route ist nicht immer die schnellste" funktioniert "iQ-Routes" - nach den Plus-Services und MapShare der neueste Streich der Holländer. Auf Basis anonym ermittelter, freiwilliger Nutzerdaten über Strecken und Geschwindigkeiten ermittelt iQ-Routes tageszeit- und wochentagsabhängig die schnellste bzw. entspannteste Route. Kein Stop-and-Go, kein Feierabendverkehrsstress mehr? Eine Routenplanung von Stuttgart nach München ergab etwa am Wochenende tatsächlich eine Zeiteinsparung von 12 Minuten gegenüber einer Fahrt an einem Werktag - das ist vielversprechend.

© Archiv An Wochentagen wählt der TomTom andere Routen als unter der Woche.

Auch abgesehen von dieser neuesten Entwicklung bewegt sich das TomTom auf gewohnt hohem Niveau. Die Routenwahl in der Stadt und Überland ist optimal und schlägt nicht zuletzt dank iQ-Routes an der oberen Punktegrenze an. Die Sprachansagen - vor allem der nicht-computergenerierten Stimme - wirken souverän und kommen meist gut getimt. Laut, klar und unverzerrt gibt der Lautsprecher die Anweisungen wieder. Abgesehen von der Routenberechnung längerer Strecken lässt die Performance keine Wartezeiten zu; das System reagiert sofort auf jede Eingabe. Die Bedienung wird vereinfacht durch eingeblendete Kontexthilfen, die Möglichkeit, das Menü auf die wichtigsten Punkte einzudampfen und die großen und gut beschrifteten Buttons. Alternativ greift man zur beiliegenden Fernbedienung oder gibt die Ziele unkompliziert per Sprache ein. Die Kartenansicht ist groß und klar, allenfalls die Infoelemente hätten differenzierter gestaltet werden können. Dafür spendierte TomTom dem neuesten Go endlich einen Spurassistenten, der an Autobahnkreuzen sogar eine realistische Detailansicht der Situation zeigt. Zusatzfeatures wie die Bluetooth-Freispreche mit SMS-Funktion, mit der man Nachrichten schreiben und vorlesen lassen kann, Musicplayer, iPod-Steuerung, FM-Transmitter und Bildbetrachter wurden sauber integriert und arbeiten mit beachtlicher Qualität.

