TomTom Start 60 M Europe Traffic im Test Datenblatt Wertung

© Nejron Photo TomTom Start 60 M Europe Traffic

Jetzt kaufen EUR 199,90 Pro lebenslange Karten-Updates

lebenslange Karten-Updates übersichtliche Darstellung

übersichtliche Darstellung 6 Zoll großes Display Contra teuer

teuer keine guten Stau-Infos Fazit Und ohne vernünftige Stau-Infos kann sich das kleine, große Tomtom auch beim Routing nicht nennenswert von der Konkurrenz absetzen, sodass es am Ende heißen muss: wenn Tomtom, dann lieber ein Navi aus der Go-Serie mit dem Tomtom-Traffic-Staudienst. 88,0%

Der Preis des TomTom Start 60 M Europe Traffic ist nicht ganz so heiß: Es kostet genauso viel wie das Go 500 aus der höchsten Tomtom-Serie. Dessen Bildschirm ist zwar 2 Zoll kleiner, es bringt dafür aber unter anderem Bluetooth-Vernetzung, Live-Staudienst und ein kapazitives Display mit. Das Start 60 M hat das alles nicht, muss mit den einfachen TMC-Staumeldungen auskommen und hoffen, dass sein 6-Zoll-Display als Kaufgrund ausreicht. Ein lebenslanges Kartenupdate gibt's für das Start 60 M aber - das ist auch bei Tomtom nun Standard.

© Hersteller / Archiv Groß und klar: Die Tomtom-Karte ist auch aus größerer Entfernung einwandfrei abzulesen.

Bedienung: Bewährtes auf großem Display

Dass die Start-Serie in die Jahre gekommen ist, zeigt ein Blick in die Menüs, die noch nicht im Design der Go-Serie gehalten sind. Manch einer mag das sogar als Vorteil empfinden. Der Bedienbarkeit tut es in jedem Fall keinen Abbruch, das Tomtom Start 60 M Europe Traffic ist einfach zu verstehen. Vor allem das große Display ist ungeübten Menschen eine echte Hilfe: Man trifft jeden Button und kann auch aus der Ferne alles sicher ablesen.

© Hersteller / Archiv Treffsicher: Das Display bietet viel Platz für die Icons - Vertipper sind hier nahezu ausgeschlossen.

Ebenso verhält es sich unterwegs: Der Bildschirm stellt im Tomtom-typischen, vereinfachten Stil die Karten und Informationen sehr übersichtlich dar - ideal für Einsteiger. Allerdings fallen so auch die Schwächen des Tomtom Start 60 M Europe Traffic eher auf: Die Sprachausgabe hätte eine Auffrischung verdient, doch in diesen Genuss dürfte das Start-Modell nicht mehr kommen.

