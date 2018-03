Auch bei dem MC-Klassiker AT OC 9 ML II für 475 Euro nahm Audio-Technica über die Jahre einige Änderungen vor, obwohl man diese von außen nicht sieht, denn auch der neue besitzt den Keramikkomposit-Körper.

Tonabnehmer Audio-Technica AT OC 9 ML II Datenblatt

© Archiv Audio-Technica AT OC 9 ML II

Hingegen wechselte AT im Vergleich zum Urmodell von 1989 zuerst den Nadelschliff von elliptisch auf die Micro-Line-Form und nahm sich zuletzt des Generators an, der mit stärkeren Magneten und effektiverem Aufbau nur minimal weniger Ausgangsspannung trotz der deutlich kleineren Spule erzeugt. Wenn ein MC-Tonabnehmer eine kleinere Spule hat, muss die Rille weniger Masse auslenken - also ein probates Mittel, Feindynamik und Breitbandigkeit zu erhöhen.

Klanglich von gänzlich anderer Natur als der Benz Micro MC 20 E 2 L war der Audio-Technica OC 9 ML II. Extrem auf Detailauflösung bedacht, konnte er jede Kleinstinformation aufdröseln. Dabei staffelte er Orchester großzügig und umriss die einzelnen Instrumente genau. Dass er eine dezent kühle und schlanke Tendenz hatte, war dabei die Kehrseite der Medaille.

Audio Technica AT OC 9 ML II

Hersteller Audio Technica Preis 475.00 € Wertung 47.0 Punkte Testverfahren 1.0

