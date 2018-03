Tonabnehmer Benz Micro ACE L 2 Datenblatt

Seine Magnetarmatur wirkt etwas zierlicher, und vorne am Nadelträger klebt ein Line-Contact-Diamant (5 mal 40__µm) statt des edleren Gyger-Steins. Das muss nicht immer von Nachteil sein, denn der nicht ganz so formschlüssige Kontaktbereich reagiert weniger sensibel auf leichte Schieflagen, bietet aber immer noch erstklassige Abtastfähigkeit. Kein Wunder also, dass das ACE seit Jahren einer der beliebtesten Abtaster seiner Preisklasse ist: Hier verbinden sich Manufaktur-Verarbeitung, coole Optik und hohe Alltagstauglichkeit zu einem wirklich leckeren Angebot, das es obendrein noch in drei Versionen gibt: das leise und hier getestete Modell L im roten Gehäuse, das mittellaute M in farblosem Plastik und das königsblaue High-Output-Modell H. Wer einen halbwegs rauscharmen Vorverstärker besitzt, sollte zum L greifen, das am saubersten und lebendigsten klingt.

Wobei man subjektive Lebendigkeit auf unterschiedlichen Wegen erreichen kann: Das ACE erreicht sie weder durch eine Höhenbetonung (die sich das System messtechnisch perfekt verkneift) noch reichlich Klirr (auch hier gibt das Labor mit erstklassigen Werten Entwarnung). Vielmehr übersetzt das ACE getreu in Spannung, was ihm die Rille diktiert. Dass es sich dabei über einen riesigen Aussteuerungsbereich treiben lässt, ohne das in dieser Hinsicht hochempfindliche Ohr mit beginnender Begrenzung zu irritieren, bedeutet Lebendigkeit durch Dynamik. Das Glider ist dem ACE überlegen, weil es aus noch größerer Neutralität heraus agiert und den Überraschungseffekt mit jeder Platte erneut auf seiner Seite hat.

Benz Micro ACE L 2

Hersteller Benz Micro Preis 560.00 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

