Tonabnehmer Benz Micro Glider SL Datenblatt

Das neue Glider SL hat gegenüber seinem bewährten Vorgänger einen etwas kürzeren Nadelträger (Benz-typisch aus Bor) und einen deutlich schlankeren Diamanten bekommen: Der Gyger-S-Schliff vereint "scharfe" Kanten (Verrundung: um 5_µm) mit sehr großen vertikalen Radien (um 100_µm); die Kontaktfläche zum Vinyl ist also entlang der Rille betrachtet sehr kurz, schmiegt sich dafür aber in der Vertikalen nahezu perfekt an das Profil der Flanke an. Der Nadelschliff ist nur unterm Mikroskop erkennbar, die Änderungen am Generator dagegen mit bloßem Auge: Deutlich kompaktere, näher am Drehpunkt gewickelte Spulen sollen die träge Masse verringern, ein stärkerer Magnet deren Wirkungsgrad-Verluste ausgleichen. Mit Erfolg: Unterm Strich liefert der neue Glider nach wie vor eine für MC-Verhältnisse recht üppige Ausgangsspannung.Das Glider ist dem ACE überlegen, weil es aus noch größerer Neutralität heraus agiert und den Überraschungseffekt mit jeder Platte erneut auf seiner Seite hat. Es ist ein fabelhaft wandlungsfähiges, unaufgeregt spielendes System, dem man unbedingt eine präzise Justage - vor allem auch des Azimuths - gönnen sollte. Steht der Gyger-Diamant nämlich nicht absolut senkrecht in der Rille, leiden die Abbildung und die Sauberkeit bei Zischlauten. Weil der Übergang zwischen richtig und nicht richtig aber so klar definiert ist, lässt sich diese Justage relativ leicht meistern. Und dann ist der Glider tonal genau das Gegenteil vom Klischee des hellen MC-Systems: ein absolut unaufdringlicher und zuverlässiger Musikant.

Benz Micro Glider S L

Hersteller Benz Micro Preis 900.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

