Tonabnehmer Denon DL 103 R Datenblatt

© Archiv

Da Denon aber das recht große Gehäuse des Klassikers DL 103 (4/97) beibehielt, ist bei kleinen Headshells, wie sie etwa der Linn Ekos SE (3/07) besitzt, Fingerpitzengefühl beim Einbau vonnöten. Im Unterschied zu dem seit 1963 gebauten Urahn besteht der Korpus aus einem etwas härteren Kunststoff, der eine festere Montage an der Headshell ermöglicht. Aber auch im Inneren hat Denon Feinarbeit geleistet. So besteht nun die Spule nicht nur aus reinerem Kupfer (6N = 99,9999 Prozent), sondern weist auch weniger Windungen auf. Durch ein neues Spulenkernmaterial sank die Ausgangsspannung trotzdem nur wenig. Magnetisch nicht direkt wirksam ist die Vergoldung der Polplatten, aber Denon hat sich aus klanglichen Gründen dafür entschieden. Beibehalten wurden der solide Aluminium-Nadelträger und die elliptische Diamantnadel, die den neuen "R" nicht so justagekritisch macht wie "schärfere" Versionen.

Das der DL 103 R wie der Audio-Technica OC 9 eine Tedenz zu kühlen Klang hatte kann man wahrhaftig nicht behaupten. Mit selbstverständlicher Musikalität begeisterte er die Tester vollkommen. Eine minimale Trägheit im ansonsten druckvollen Bass fiel gegenüber der natürlichen Stimmenwiedergabe und der sehr guten Artikulation nur wenig ins Gewicht. Streicher gab er mit betörendem Schmelz wieder. So errang der Denon DL 103 R das zweite stereoplay Highlight dieses Tests und beweist damit eindrücklich, dass guter Tonabnehmerklang keine Unsummen kosten muss.

Anzeige

Denon DL 103 R

Hersteller Denon Preis 360.00 € Wertung 48.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Tonabnehmer Benz Micro Gullwing SLR Mit seiner eleganten, dennoch ausdrucksstarken Musikalität sowie stimmigen Klangfarben ist das Benz-MC Gullwing SLR bei stereoplay nun Co-Referenz.

Testbericht Plattenspieler EAT Forte S Im Test: Der überragend verarbeitete EAT Forte S der für äußerst authentische, weitgespannte Räumlichkeit und voluminöse, warme Klänge steht. Testbericht Tonabnemer Kiseki Blue NOS Das auf nur 100 Stück limitierte Kiseki Blue NOS (1600 Euro) verbreitet im Verbund mit EAT Forte S einen warmen und trotzdem lebendigen Klang.

Testbericht Tonabnehmer Lyra Delos Die packende Musikalität, die Dynamik und die überragende Detailauflösung des Lyra Delos ist nur bei Tonabnehmer jenseits der 2000 Euro-Grenze zu… Testbericht EAT Yosegi im Test Mit dem Yosegi bietet das Euro Audio Team nicht nur sein erstes, sondern auch gleich ein optisch einzigartiges MC-System am. Bei stereoplay musste es…