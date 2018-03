Tonabnehmer Ortofon 2 M Bronze Datenblatt

Wegen der höheren Ausgangsspannung, was nicht so große Anforderungen an den Rauschabstand des Phonoeingangs stellt, zog man bei Audio Trade das Bronze aus der 2-M-Familie einem Abtaster aus der Vinyl-Master-Serie (2/04) vor. Im Gegensatz zu den günstigeren 2-M-Brüdern Red und Blue (8/07) besitzt der Bronze versilberte Kupferspulen, eine Fine-Line-Nadel und ein etwas härteres Gehäuse. Somit ist ein Aufrüsten durch reinen Nadeltausch von den günstigeren Modell auf das Bronze nicht möglich.

Im Vergleich zum Vinyl Master Silver (2/04) im Referenz-Plattenspieler Linn LP 12 ES Radikal (6/09) erklang der Bronze minimal weniger feinnervig sowie nicht ganz so stimmig und ausdrucksvoll in den Mitten.Dafür baute er aber im Bass mehr Druck auf und vermittelte die Höhen etwas strahlender.

Genau diese Prise Hochtonwürze kommt nun aber dem Xperience entgegen, da er zu etwas bodenständigem Klang neigt, während der sattere Bass in kleineren Ketten, in die der Xperience passt, sich bestimmt positiv bemerkbar machen wird.

Somit traf Audio Trade die richtige Entscheidung, das SuperPack mit dem 2 M Bronze zu schnüren.

Preis 325.00 €

