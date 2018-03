Tonabnehmer Ortofon Cadenza Red Datenblatt

© Archiv Tonabnehmer Ortofon Cadenza Red

© Archiv Das Gehäuse der Cadenza-Familie wurde mit dem Jubilee-Abtaster eingeführt und besitzt eine hohe Steifigkeit. Der Nadelträger ist im Gegensatz zum Blue ein Aluminium-Röhrchen.

Es gibt wohl kaum einen Tonabnehmer-Hersteller, der solch einen reichhaltigen Fundus in seinen Baukästen hortet wie Ortofon. Und dies wissen die Dänen auch immer für neue Produkte zu nutzen. Diesmal für eine neue Serie, die auf den Namen Candenza hört. Dabei ist das Red - wie bei den neueren Ortofon-Baureihen üblich - mit 950 Euro das günstigste.Dennoch besitzt es schon das resonanzarme Metallgehäuse, das Ortofon 1999 mit dem Jubilee (1/99) einführte. Es wird nach einem Sinterprozess unter Druck und Hitze so präzise gefertigt und zusammengesteckt, dass es keine Schraub- oder Klebeverbindungen benötigt.

Auch die typischen drei an der Oberseite des Systems herausragenden Metallnasen finden sich hier. Mit ihnen lässt sich die Position der Tondose in der Headshell um die Horizontale verändern und so der Azimuth der Nadel optimieren, damit diese beide Rillenflanken gleichmäßig abtastet. Im Gegensatz zum preislich vergleichbaren Ortofon Valencia (Test in 4/06) besteht das Spulenmaterial nicht aus einer Gold-Silber-Legierung, sondern aus reinem Silber. Der Nadelträger ist aber auch aus Aluminium, während das Red einen Fine-Line-Schliff mit den Verrundungen 8 x 40 µm besitzt.

Hörtest

Das Ortofon Cadenza Red gab sich mit druckvollen Bässen und offenen Höhen zu erkennen. Gegenüber dem stereoplay Highlight Ortofon Valencia (4/06) ließ das Red minimal mehr Luft zwischen den Instrumenten im Orchester, es offenbarte aber auch etwas schärferen Beckenklang. Im Bass gab es sich dezent konturierter; dafür verlieh das Valencia Männerstimmen mehr Autorität und malte etwas wärmere Farben.

Ortofon Cadenza Red

Hersteller Ortofon Preis 950.00 € Wertung 53.0 Punkte Testverfahren 1.0

