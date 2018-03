Toshiba Satellite A100-169 Datenblatt

Im Toshiba Satellite A100-169 rechnet ein moderner Core-Duo-Prozessor mit 1 Gigabyte Arbeitspeicher und fixem ATI-Mobility-Radeon-X1400-Grafikchip. Nicht nur für Spieler ist der A100 daher eine Empfehlung wert: Auch anspruchsvolle und ungeduldige Büroarbeiter profitieren von der Core-Duo-Lösung, zumal ihr eine für Notebook-Verhältnisse sehr schnelle 80-GB-Festplatte zur Seite steht - was der Benchmark mit 192 SYSmark-2004-Punkten eindrucksvoll dokumentiert. Obwohl das Energiesparpotenzial des modernen Core-Duo durch die stromhungrige X1400-Grafik wieder aufgefressen wird, kann man dem Gerät mit rund drei Stunden Akkureserven noch ein gutes Zeugnis als Reiserechner ausstellen. DVDs sind auf dem 15,4-Zoll-Widescreen-Display mit 1280 x 800 Pixeln Auflösung ein Genuss, zumindest solange kein gar zu grelles Umgebungslicht die vergleichsweise niedrigen 112 cd/m2 überstrahlt.

Nahezu Vollausstattung

In Sachen Ausstattung holt sich das A100 bei den Schnittstellen einen gehörigen Vorsprung gegenüber anderen Notebooks und bietet einiges an Luxus. So kann man schnelles WLAN auch in Amerika (IEEE 802.11a) nutzen und muss sich keine Sorgen um die Zukunft machen - das A100 ist bereits für die nächste Generation an Erweiterungskarten im ExpressCard-Format gerüstet. Zudem finden SD-Cards oder Memory Sticks direkten Zugang zum Gerät und auch für einen Firewire-Camcorder steht eine Buchse bereit. Nur engagierte Onliner, die öfter fernab von Hot-Spot-versorgten Zonen unterwegs sind, werden Bluetooth oder IrDA als Verbindung zum Handy vermissen. Dafür liefern die Lautsprecher für ein Notebook erstaunlich guten Klang.

Toshiba Satellite A100-169

Hersteller Toshiba Preis 1499.00 € Wertung 264.0 Punkte Testverfahren 1.0

